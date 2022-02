Il tofu è uno degli alimenti che sta alla base della dieta vegana e vegetariana. La sua fama lo precede, tanto che molti lo conoscono senza, però, sapere bene cosa sia. Ebbene, il tofu non è altro che il caglio prodotto dalla pressatura dei semi di soia. Della soia conserva, più che il sapore, le caratteristiche nutritive. Infatti, il grande valore del tofu è quello di essere un alimento ricco di proteine, tanto che è un perfetto sostituto della carne.

Il problema di chi assaggia il tofu per la prima volta è che spesso lo trova sciapo, insapore. In effetti, per apprezzare il tofu bisogna saperlo preparare nel modo giusto e, soprattutto, scegliere il giusto condimento. Ci sono molte ricette, che possiamo seguire per insaporire il tofu e renderlo buonissimo. Oggi ne vediamo una eccellente, perché con soli 3 ingredienti e pochi minuti di preparazione ci restituisce un piatto davvero gustoso, apprezzabile anche dai carnivori.

Spezzatino di tofu croccante al forno: gli ingredienti necessari

Oggi vediamo come preparare uno spezzatino di tofu croccante. La ricetta richiama un po’ quella dello spezzatino di pollo al curry. Le uniche differenze sono che non utilizziamo carne e che la cottura avviene in forno e non in padella.

Per preparare il nostro spezzatino di tofu croccante, abbiamo bisogno soltanto di 4 ingredienti. Nell’ordine:

200 grammi di tofu;

3 cucchiai di paprika dolce;

1 cucchiaio di curry;

50 centilitri di salsa di soia.

Gli ingredienti sono calibrati per due persone. Passiamo, ora, alla preparazione.

Per insaporire il tofu e renderlo buonissimo in 2 minuti basta condirlo con questi 3 ingredienti

Ancor prima di condire il tofu, dobbiamo fare attenzione a un passaggio fondamentale per la riuscita del nostro piatto. Dobbiamo prendere il panetto di tofu, avvolgerlo in uno strofinaccio pulito e pressarlo con decisione (ma senza romperlo). In questo modo lo asciugheremo, eliminando l’acqua in eccesso. Questo passaggio è davvero essenziale e va ripetuto per tutte le ricette che contengono tofu, dalle più semplici alle più complesse.

Una volta asciugato, tagliamo a piccoli dadini il panetto di tofu. Versiamo i dadini in una ciotola e aggiungiamo la salsa di soia. L’ideale sarebbe lasciar marinare il tofu nella salsa per un’oretta, ma se non abbiamo tempo possiamo passare direttamente ad aggiungere paprika e curry. Amalgamiamo il tutto con un cucchiaio e disponiamo il tofu condito su una teglia, ricoperta di carta forno. Cuociamo lo spezzatino di tofu per una decina di minuti, a 180 gradi e forno ventilato.

