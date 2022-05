Come risparmiare anche più di 1.000 euro per andare in viaggio quest’estate sia in Italia che all’estero

A metà maggio è ormai febbre da vacanza. Le giornate che si allungano e il sole che la fa da padrona ci fanno capire che l’estate è letteralmente dietro l’angolo. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa i nostri Esperti pubblicano di continuo angoli di Paradiso da vivere e visitare tutto l’anno, specie da giugno a settembre.

In questa sede ci occuperemo invece dei soldi necessari per le vacanze. Gira e rigira, infatti, spesso (ma non per sempre) è una questione di budget. Di norma più si dispone più probabilità ci sono fare una buona vacanza. Premesso ciò, ecco come risparmiare anche più di 1.000 euro per andare in viaggio tra un paio di mesi.

I primi 2 passi da compiere per andare in viaggio quest’estate

In genere si parte dal cercare le mete e poi vedere quanti soldi servono e si dispongono. Niente di più sbagliato. È meglio invertire l’ordine per non restare delusi e non subire lo scotto dei prezzi che aumentano tra fantasie che non si realizzano e l’estate che avanza.

Il primo passo da fare è quello di circoscrivere quanto più possibile 3 elementi. Vale a dire il luogo di destinazione, la durata del viaggio e lo stile della vacanza.

Anche una meta a due passi da casa ma vissuta nell’extralusso necessita di una quantità industriale di soldi a disposizione. Parimenti può divenire relativamente accessibile una località distante ma vissuta in uno stile spartano. Infine inutile dire che anche il numero dei giorni della vacanza incide inevitabilmente sul totale della spesa.

Il secondo passo è altrettanto cruciale come il primo: vanno stilati i range di spesa minimo-massimo per ogni voce di costo. Tradotto, quanto spendere per il biglietto aereo e/o traghetto e/o treno e/o auto e/o un mix dei mezzi precedenti.

Lo stesso va fatto per altre grosse voci di spesa, vale a dire l’alloggio prima di tutto e poi il vitto. Quanto agli optional (escursioni, eventi, locali, etc) tutto dipende dalla propria personalità e dai fondi a disposizione.

Come risparmiare anche più di 1.000 euro per andare in viaggio quest’estate sia in Italia che all’estero

Fissato un intervallo minimo-massimo di soldi che servono, inizia la parte più operativa della sfida.

Per accumulare 1.000 o più euro in breve tempo, le strade da percorrere poggiano su tre alternative molto compatibili l’una con l’altra. La prima è quella di puntare a un secondo lavoro, magari uno tra quelli che abbiamo già proposto in passato. È più veloce e dignitoso lavorare qualche ora in più anziché girare per settimane a implorare sconti agli operatori turistici.

In secondo luogo va creato un salvadanaio ad hoc, ossia un conto distinto dai normali mezzi di pagamento che usiamo ogni giorno. Al riguardo abbiamo visto come l’apertura di un conto deposito possa rivelarsi utile per far confluire i risparmi e/o gli extra-incassi.

Infine vanno passate al setaccio tutte le spese, fisse e variabili, e attuare una doppia strategia. Le prime, quelle fisse, andrebbero compresse se e nella misura in cui ciò è possibile.

Le seconde andrebbero semplicemente tagliate lì dove possibile. Ad esempio, con l’attuale caro energia non sarebbe male sfruttare la luce solare il più possibile. Così come si possono tagliare gli abbonamenti inutili (meglio una passeggiata all’aperto anziché stare in casa a vedere la TV, per esempio). E poi ancora i drink di troppo, il caffè al bar, etc.

Quindi ecco come risparmiare anche più di 1.000 euro per andare in vacanza.

Approfondimento

Sezione “Viaggi e Turismo” del portale ProiezionidiBorsa