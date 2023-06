Come vestirsi per camuffare braccia grosse e flaccide in estate senza avere caldo

Come vestirsi per camuffare braccia grosse e flaccide - proiezionidiborsa.it

Le braccia grandi e poco toniche sono un cruccio di tante donne. In estate diventano un vero e proprio problema, siccome è molto difficile coprirle senza soffrire il caldo. Ma è davvero necessario? Ti spieghiamo come valorizzarle.

Come vestirsi per camuffare braccia grosse e flaccide? Molte donne sono convinte di dover evitare le maglie a maniche corte o le bretelle. Questo, tuttavia, diventa molto difficile in una stagione come l’estate, in cui il clima è caldo. Quindi, bisogna trovare un modo alternativo per valorizzare quello che in tante vedono come un difetto.

Per fortuna, farlo senza soffrire le alte temperature è possibile e alla portata di tutte.

Come vestirsi per camuffare braccia grosse e flaccide

Prima di tutto, sfatiamo un falso mito e cioè quello che le donne con le braccia grandi non possano portare le maglie con le bretelle. In verità, ciò vale soltanto per quelle molto sottili. Infatti, con delle maglie dotate di bretelle larghe potrai valorizzare la parte superiore del tuo corpo e risultare più femminile.

Scegli maglie con maniche larghe e a sbuffo

Un modo per camuffare braccia grosse e flaccide è scegliere maglie con maniche larghe. In questo modo, sembreranno un po’ più piccole. Puoi adottare questa soluzione anche per camuffare delle spalle troppo larghe, qualora le avessi e non ti facessero sentire a tuo agio.

Evita alcuni tipi di scollature e prediligine altri

Scolli a barca o maglie senza spalline rischiano di far apparire le tue braccia ancora più grosse. Opta invece per maglie dotate di scollature profonde a ‘’V’’ o a ‘’U’’, che faranno sembrare più longilinea l’intera parte superiore del tuo corpo.

Evita colori troppo sgargianti

Per evitare di attirare l’attenzione sulle braccia, evita maglie con maniche di colori eccessivamente sgargianti. Prediligi tinte neutre per la parte superiore del tuo outfit. Puoi invece sbizzarrirti come preferisci per quella inferiore.

Risalta le gambe e i fianchi

Infine, per far sì che le braccia grosse non si notino molto ti consigliamo di indossare indumenti capaci di valorizzare la parte inferiore del tuo corpo. Ad esempio, potresti optare per gonne o shorts corti e aderenti. In alternativa, andranno bene anche dei pantaloni a zampa di elefante, che faranno apparire la tua figura più slanciata e longilinea.

Insomma, come hai visto ci sono tanti modi per valorizzare le braccia grandi e poco toniche. Per farlo, dunque, non è affatto necessario coprirsi troppo e soffrire il caldo.

