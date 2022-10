Perché le coccinelle in camera da letto portano fortuna e come vivono in inverno

Le coccinelle sono insetti piccoli che si caratterizzano per le livree e per i colori variegati. Spesso utilizzate in agricoltura biologica, sono ottimi predatori ed emettono sostanze tossiche e puzzolenti. Mangiano gli insetti e liberano gli orti e gli ambienti di casa da afidi, cocciniglie e acari. Sul corpo delle prede potremmo trovare le uova che non sono tutte fertili. Alcune sfamano le larve facendole sopravvivere durante i vari stadi di crescita.

A seconda del posto in cui vivono possono durare nel tempo o sparire in fretta. Se l’ecosistema è ideale potrebbero durare anche per diverse generazioni arrivando a superare i 2 anni di vita. Nonostante siano considerati insetti affascinanti con cui è piacevole giocare, le coccinelle potrebbero mordere. Il morso è doloroso ma non pericoloso. Le conseguenze potrebbero essere prurito e lentezza nella guarigione.

I colori che ci augurano buona sorte e la spiritualità

Se ci chiediamo perché le coccinelle in camera da letto dovrebbero essere tollerate, non conosciamo l’importanza della simbologia di questo insetto che porta positività. Trovare una coccinella rossa significa fortuna, i problemi potrebbero risolversi presto, le vicende di tutti i giorni potrebbero subire dei cambiamenti e il nostro stato d’animo potrebbe migliorare.

A questo insetto vengono attribuiti benefici che arriverebbero dritti alla nostra anima, rappresentando un collegamento tra l’energia del cielo e quella che teniamo racchiusa dentro di noi. Quelle arancioni, invece, sono ritenute predatori fondamentali per il benessere dei nostri ambienti e degli spazi verdi. Sarebbero queste a scacciare tutti quegli insetti che dentro casa fanno danni enormi. I puntini neri che portano sul dorso ne hanno dettato la fama negli anni, il numero di puntini neri corrisponderebbero ai mesi in cui la fortuna sarà con noi in famiglia e negli affari.

Riconoscere le velenose da quelle buone

Le coccinelle si nascondono dietro le pietre o all’interno dei muri dove l’ambiente casalingo è più umido. La loro presenza ci consiglia di effettuare controlli e lavori. Questi insetti si nutrono di umidità, se ne troviamo diversi significa che l’ambiente potrebbe non essere protetto o potrebbe necessitare di coibentazione. Se siamo di fronte ad una presenza massiccia non è necessario ucciderle. Utilizziamo la canfora per allontanarle e poi facciamo i lavori per eliminare l’umidità ed evitare che si formi la muffa.

Le coccinelle che hanno poche macchie nere e grandi, più appariscenti delle rosse, sono altamente tossiche e si differenziano da quelle buone che hanno un aspetto più rassicurante. La tossicità è stata provata in laboratorio ma non riguarderebbe l’uomo. Avrebbe a che fare con i pericoli che correrebbero gli uccelli ingerendole, quindi dovremmo stare attenti se abbiamo volatili in casa o in balcone. Quelle rosse, invece, sono golose di calendula e tarassaco e arricchirebbero balconi, terrazze e l’ecosistema circostante.

Perché le coccinelle in camera da letto portano fortuna e come vivono in inverno

Molte specie non sopravvivono all’inverno e durano meno di un anno. Altre più resistenti affrontano la discesa delle temperature trovando posto asciutti e riparati in cui andare in letargo. Spesso quando succede sono i gruppi di coccinelle a ripararsi nei posti più tranquilli. La loro presenza ci dice che l’ambiente in cui stiamo vivendo è sano e vivo.

Anche in Italia la leggenda vuole che se una coccinella ci si posa addosso ci porterà tanta fortuna, mentre se la troviamo in camera da letto ci porterà fertilità. Se siamo single, prendere una coccinella in mano potrebbe aiutarci a trovare l’amore.

Lettura consigliata

Qual è il significato del geco in camera da letto e perché entra in casa