Sono mesi ormai che prediligiamo sandali e scarpe aperte. I nostri piedi sono sempre in bella mostra, perciò sta a noi assicurarci che siano sempre in ordine e gradevoli alla vista, soprattutto per noi stesse. Ma sabbia, caldo e sudore non favoriscono certo una pelle morbida e idratata dei piedi. Al contrario, capita spesso di ritrovarceli secchi e screpolati in estate. Fortunatamente, non è mai troppo tardi per correre ai ripari e come sempre, oltre a creme e prodotti specifici, ci sono diversi rimedi naturali che aspettano solo di essere testati.

Le cause principali di prurito e tagli sui piedi

I piedi secchi e i talloni screpolati non sono solo antiestetici da vedere, ma possono creare disagi e fastidi, come prurito e talvolta bruciore nelle spaccature. Ma da cosa dipendono? Sicuramente il primo fattore in assoluto è la disidratazione. La pelle che non trattiene l’acqua diventa tesa, secca e si spacca facilmente. Fare frequenti docce o bagni caldi, o utilizzare saponi aggressivi può peggiorare la situazione. Anche il continuo sfregamento con le calzature danneggia la superficie dei nostri piedi. E infine naturalmente, molto dipende anche dall’età. Col passare degli anni, la pelle perde tono e diventa naturalmente più secca. Ma con piccoli accorgimenti, possiamo riportare i nostri piedi al loro stato originale e dire addio ai talloni screpolati.

Contro i piedi secchi e screpolati in estate proviamo i rimedi naturali

In caso di screpolature sui talloni, molti ricorrono ai pediluvi, che sicuramente sono di grande aiuto. Ma invece di limitarci a fare un pediluvio nell’acqua, dovremmo provare a farlo con l’acqua di cottura del riso. L’amido di riso è davvero miracoloso, in caso di piedi secchi e screpolati e con l’aggiunta di miele diventa un rimedio dal potere antibatterico ed emolliente davvero prodigioso. Una volta ammorbiditi i piedi, possiamo effettuare uno scrub delicato, usando sempre lui, il riso! Quello che dobbiamo fare è frullarlo, riducendolo in polvere e metterlo in una ciotola. Aggiungiamo poi un cucchiaio di miele e uno di aceto. Mescoliamo con cura, per ottenere una cremina morbida. Ora, non ci resta che mettere il composto all’interno di una busta di plastica, dove andremo a mettere i piedi. Strofiniamo bene e lasciamo in posa per una buona mezz’ora. Trascorso il tempo, sciacquiamo i piedi e potremo notare subito una pelle molto più levigata e morbida al tatto.

Usiamo i rimedi della nonna

Il bello dei rimedi della nonna è che sono estremamente versatili. Infatti, se al riso aggiungiamo il succo di pomodoro, un po’ di bicarbonato e qualche goccia di aceto, otteniamo una soluzione davvero miracolosa, per sconfiggere germi e batteri responsabili del cattivo odore. Un rimedio perfetto non solo contro i piedi secchi e screpolati in estate, ma anche per contrastare la sudorazione e il cattivo odore. Da provare anche sotto le ascelle. Forse abbiamo trovato un nuovo prezioso alleato, nella lotta contro questo antiestetico problema estivo.

