Apparire giovani e radiosi è un sogno che appartiene un po’ a tutti. Qualcuno ricorre al bisturi pur di guadagnare qualche anno di giovinezza e acquistare più autostima.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono, quindi, mostrare come ringiovanire il viso di dieci anni in poche e semplici mosse.

La base è sempre il viso

La base di tutto è sempre la pelle del viso. Per apparire immediatamente più giovani e guadagnare qualche anno in meno, coprire innanzitutto ogni macchia del viso. Le pelli giovani e vigorose non presentano discromie e sono dal colorito uniforme. Utilizzare quindi il giusto correttore in base alla propria macchia e alla necessità e stendere un fondotinta adatto al colore della pelle.

Attenzione anche alle sopracciglia troppo sottili. Queste innanzitutto appartenevano agli ormai passati anni Novanta ma, quando troppo sottili, rischiano anche d’invecchiare il viso. La Redazione di ProiezionidiBorsa fornisce qualche consiglio a riguardo in questo articolo.

Un bel sorriso è l’arma vincente

Come ringiovanire il viso di dieci anni in poche e semplici mosse? Ma ovviamente anche puntando sul sorriso. È importante cercare di avere una dentatura quanto meno gialla possibile. Sbiancare i denti in modo naturale o ricorrere al proprio dentista di fiducia per ottenere una dentatura più bianca.

Truccare poi le labbra con colori neutri e soft e sempre abbastanza lucidi e idratanti. Il rossetto rosso, specie se matte, tende a conferire qualche anno in più. Meglio optare per le infinite nuance di rosa.

Focus anche sullo sguardo

Lo sguardo è ultimo, non per importanza. Se il desiderio è quello di apparire più giovane, finanche a dieci anni in meno, anche gli occhi hanno la loro importanza. Indossare un bel po’ di mascara sulle ciglia ben curvate, serve ad avere uno sguardo più riposato e giovane. Anche la matita ha la sua importanza e ricorrere al colore blu è la svolta. Questo perché le tinte che spaziano dall’azzurro al blu hanno un forte potere sbiancante, se accostate proprio al bianco.

Prediligere quindi la matita blu per far apparire più bianco l’interno dell’occhio e dimostrare qualche anno in meno. Stesso discorso anche per i lucidalabbra. Acquistarne sempre uno leggermente azzurrino (e non trasparente) può rendere i denti immediatamente più bianchi. Sulle labbra il colore non sarà azzurro, ma apparirà perfettamente trasparente.