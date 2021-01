I capelli ricci non sempre si riescono a controllare soprattutto nel quotidiano, senza l’aiuto del parrucchiere. Vediamo come ottenere dei perfetti capelli ricci naturali con curly girl method, un rivoluzionario sistema.

Spesso i capelli ricci vengono sottoposti a vari trattamenti come piastre o stiratura, pur di averli in ordine dedicando anche molto tempo. A volte trascurando il loro valore, stressandoli e indebolendoli sempre di più. Il curly girl method è la rivoluzione nel modo di pensare, la soluzione semplice per avere i capelli ricci perfetti senza dover ricorrere al parrucchiere.

Come ottenere dei perfetti capelli ricci naturali con il curly girl method

La bellezza dei capelli ricci può essere valorizzata in poche semplici mosse. Bisognerà far attenzione ai prodotti che si utilizzeranno, escludendo sostanze aggressive come parabeni o siliconi e solfati per avere un risultato ottimale.

Il primo passaggio da fare è sciacquare i capelli senza utilizzare lo shampoo. Si tratta del metodo tanto discusso del no poo o del co wash. Al posto dello shampoo si potrà utilizzare un condizionatore, comunemente detto balsamo, che detergerà a fondo i capelli.

Il balsamo dovrà essere applicato sui capelli e massaggiato per tutta la capigliatura come se fosse uno shampoo e successivamente sciacquare. Bisognerà ripetere l’operazione con il balsamo idratante districando i capelli con le mani o con un pettine a denti larghi e lasciare in posa per circa 10 minuti.

Dopo aver sciacquato per ultima volta i capelli, si potrà passare a tamponare i capelli con un asciugamano in microfriba o cotone. Poi procedere con l’applicazione di una crema o lozione per definire i ricci, applicando il prodotto a testa in giù raccogliendo i ricci tra le mani fino alla cute.

Dopo questo passaggio, si potrà ultimare con l’asciugatura liberamente con un diffusore a contatto e prestare attenzione alla temperatura che dovrà essere media.

Inoltre si possono ottenere dei risultati soddisfacenti ravvivando i capelli in modo del tutto naturale con questi 7 piccoli segreti.