Che gli italiani avessero una passione innata per il risparmio e per il gioco è risaputo, ma il cashback ha superato le aspettative. Nato come strumento per abbattere l’evasione fiscale e per avviare in maniera definitiva la digitalizzazione dei pagamenti, è diventato ormai l’argomento principale degli italiani. La Redazione con questo articolo vuole fornire consigli utili ai propri Lettori, per ottimizzare al massimo i pagamenti.

In effetti con un po’ di attenzione e strategia si possono ottenere vantaggi economici rilevanti. Pertanto sarebbe ideale pensare quali sarebbero le 5 strategie utili per accaparrarsi anche l’assegno di 1.500 euro di cashback.

Quali sono stati i numeri reali e la risposta digitale del popolo italiano

Oltre 9,6 milioni di strumenti di pagamento attivati e sull’App IO si sono iscritti, al 30 dicembre, 5,7 milioni di italiani. Infatti, nel mese di dicembre, sono state negoziate oltre 49 milioni di transazioni bancomat e carta. Da ciò, coloro che si sono divertiti con la moneta elettronica, hanno creato quasi 200 milioni di euro di Cashback al 30 dicembre. Dal 2021, oltre al cashback si concorrerà anche per il Super cashback, ovvero, come già trattato in questo articolo, un rimborso da 1.500 euro a semestre. Ma a chi spetterà? Ai primi 100 mila concittadini effettueranno il maggior numero di operazioni.

È opportuno precisare che una siffatta innovazione normativa dovrebbe essere seguita da un taglio delle commissioni sulle transazioni elettroniche. Chiaramente tutto ciò consentirebbe, come già previsto in altri paesi europei e americani, di pagare anche transazioni da un euro con la carta di credito. Pertanto, tutte le strategie che si potrebbero adottare, devono tener presente almeno due fattori:

Quantità, soprattutto per il Cashback;

Non superare 150 euro, perché il massimo Cashback sarà sempre e comunque 15 euro.

Le 5 strategie per accaparrarsi anche l’assegno di 1.500 euro di cashback

Alla luce di ciò possiamo elencare 5 consigli utili:

Utilizzare la carta anche per le spese minute, senza avere timore. Ovviamente si preferiranno supermercati e autogrill che anche per spese pari ad un euro accettano la moneta elettronica; Dividere l’importo della spesa, ove possibili, in più tranches. Ovviamente tale operatività sarà consentita nei negozi che vendono beni fungibili e al dettaglio; Acquistare tante gift cards con durata e scadenza lunga; Pagare in più soluzioni consulenze e servizi; Sospendere i pagamenti delle utenze mediante addebito sul conto corrente e pagarle con la carta.

Infine, controllare la posizione in classifica e verificare il buon esito delle strategie per accaparrarsi anche l’assegno di 1.500 euro di cashback.