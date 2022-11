Come rinforzare le ossa attraverso l’alimentazione corretta

Combinare bene l’alimentazione e tutti gli alimenti è una cosa che va a nostro vantaggio. Questo perché scegliendo il cibo giusto, si può ridurre la probabilità di diverse malattie. Prendiamo il caso delle ossa. Senza le ossa noi non potremmo vivere. Sin da piccolini ci siamo sentiti dire di mangiare tanti cibi contenente calcio proprio per le ossa. Il calcio però non è l’unico elemento essenziale. Difatti ce ne possono essere tanti altri che oggi vedremo.

Come avere delle ossa forti?

Ovviamente bisogna partire dall’alimentazione. L’informazione in questi casi è molto importante, perché si vanno a capire tuti i potenziali che i cibi hanno sulla nostra salute. Se dovessimo partire da un alimento per le ossa, sicuramente sarebbe l’acqua. Noi siamo composti da una grande percentuale di acqua. Questo perché segue una serie di processi fisiologici essenziali per il nostro organismo. Tra le tante funzioni va a fungere da ammortizzatore nelle articolazioni. Dunque per prevenire lo stress o infiammazioni delle ossa, l’acqua è perfetta.

Come rinforzare le ossa attraverso alcuni cibi genuini

Ovviamente quando parliamo di alimenti benefici non possiamo che fare riferimento anche al pesce. Il pesce è uno di quelli che va consumato anche 3 volte a settimana. Non solo per la memoria, in quanto contiene molto fosforo e omega-3, ma anche per la salute generale dell’organismo. Nel caso specifico delle ossa, ci sono alcune tipologie di pesce che sono ricchi di calcio, tra questi:

sardine;

acciughe;

sgombro;



Altri cibi consigliati

Se vogliamo passare alla parte ti ortaggi non possiamo che consigliare l’avocado. Molto utilizzato ultimamente in diverse ricette, è ricco di vitamina K. Questa vitamina è essenziale nel nostro organismo in quanto va a regolare l’assorbimento del cacio. Andrebbe anche a migliorare i sintomi dell’artrosi attraverso alcune molecole che lo costituiscono. Altri cibi possono essere:

fichi;

latte e derivati;

semi di sesamo, una fonte eccezionale di calcio e altri costituenti per le ossa.

Broccoli e spinaci sono un toccasana

Queste due tipologie di verdure non sono molto amate da tutti, ma la verità è che andrebbero consumate più spesso. Specialmente nei bambini che ancora si devono formare bene. Nel caso dei broccoli sono ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Per ogni pasto andrebbero consumati circa 200 g di verdura, non dimentichiamolo. Invece gli spinaci, sono ricchi di ferro. Hanno questa grande quantità di ferro in quanto la presenza della vitamina C va a migliorarne l’assorbimento.

Come integrare questi alimenti nella dieta

Farlo in realtà è molto semplice. Per quanto riguarda l’avocado può essere utilizzato nelle insalatone. Broccoli e spinaci sono buonissimi se cotti semplicemente in padella. I semi di sesamo potremmo utilizzarli sopra il pane fatto in casa. Con i fichi invece sono diverse le ricette che si possono fare, sia dolci che salate. Il pesce invece può essere un ottimo secondo, magari come contorno utilizzeremo una fonte di carboidrati come ad esempio un po’ di patate bollite. Questi sarebbero alcuni consigli generali su come rinforzare le ossa attraverso l’utilizzo di alimenti. In ogni caso è bene consultare il proprio medico.