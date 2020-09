Sarà capitato a tutti di lavare un nuovo utensile da cucina, oppure un altro oggetto per la casa, e ritrovarsi alle prese con un’etichetta ostinata? Non si stacca del tutto, e se lo fa, lascia una macchia di colla che anziché svanire si fissa. Per non parlare di quando la colla finisce su un tessuto o sul tavolo di legno.

Se anche tu odi le tracce appiccicose, ma non vuoi distruggerti le mani o rovinare l’oggetto nel tentativo di rimuoverle, leggi qui.

Come rimuovere tracce di colla, etichette adesive o macchie appiccicose? Un rimedio naturale

Se l’oggetto è di vetro o metallo “nudi”, senza vernici o smalti colorati, puoi rimuovere la colla con del solvente per unghie! Altrimenti ti servono due cose: bicarbonato di sodio e olio vegetale. Non indichiamo una quantità, perché dipende da quanto è estesa la superficie che vuoi trattare. Ti basti sapere che è meglio procedere per piccole dosi e semmai aggiungere all’occorrenza, così da non sprecare.

In una ciotolina mescola in parti uguali il bicarbonato e l’olio. Aggiungi l’olio poche gocce alla volta, fino a formare una pasta bella densa.

Come rimuovere tracce di colla, etichette adesive o macchie appiccicose: il procedimento

Scalda un po’ d’acqua. Prendi un panno, o una paglietta, e inumidiscilo nell’acqua calda. Applica la pasta di olio e bicarbonato sulla macchia appiccicosa o sull’etichetta irremovibile. Strofina energicamente aiutandoti con il panno caldo, umido e strizzato.

Dovrebbe rimuovere ogni residuo senza rovinare nulla. Quando sei soddisfatto, lava di nuovo con un po’ di detersivo sgrassante che rimuova l’olio. È tutto qui, ci vuole più tempo a dirsi che a farsi.

E se la colla è sui tessuti?

Come rimuovere tracce di colla, etichette adesive o macchie appiccicose su superfici che non puoi trattare con il rimedio dell’olio e bicarbonato?

Prova in questo caso a usare un po’ di alcol e sapone di Marsiglia e tampona ripetutamente il tessuto.

Se si tratta di un tappeto e la macchia non se ne vuole proprio andare, potresti leggermente spuntare o rasare superficialmente il tessuto.

Quando la colla è ostinatissima puoi usare un solvente a base di acetone, di quelli per lo smalto delle unghie. Passalo sulla superficie con molta delicatezza.

Come rimuovere tracce di colla, etichette adesive o macchie appiccicose dalle superfici in legno

Prima cerca di asportare il più possibile della colla. Usa una spatola che non graffi, o una tessera in plastica dura, tipo un vecchio bancomat o carta di credito in disuso.

Poi applica a poco a poco, magari con un cotton fioc, dell’acetone per unghie.

A seconda del tipo di legno e di rifinitura, valuta se sostituire il solvente con dell’aceto bianco o dell’olio d’oliva. Dopo la pulizia, stendi una cera o un prodotto protettivo per il legno.