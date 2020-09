Una bella manicure è l’accessorio indispensabile per rendere più elegante qualsiasi outfit. Ancor meglio se realizzata seguendo le ultime tendenze per l’autunno/inverno 2020-2021. Eppure, ogni volta che provi ad applicare lo smalto, ecco che si formano delle antiestetiche bollicine. Non disperare, la situazione è rimediabile: ecco i sette consigli per evitare le bolle nello smalto!

Prenditi il tuo tempo

Le piccole bollicine che si formano sullo smalto danno un aspetto poco curato alla tua manicure, rovinando l’effetto finale. Ma perché avviene questo fastidioso fenomeno? La ragione è che, durante l’asciugatura, delle piccole quantità d’aria rimangono intrappolate fra uno strato di smalto e l’altro.

Quando questo avviene, non ti resta che armarti di acetone e ricominciare da capo. Così non fai che perdere tempo! È meglio, allora, che tu ti armi di calma e pazienza quando applichi lo smalto.

La maggior parte degli errori che portano alle bollicine d’aria, infatti, sono dovuti a un’applicazione frettolosa. In particolare, fra la prima mano di smalto e la seconda dovresti aspettare almeno tre minuti. Meglio ancora se cinque!

Ti assicurerai così che il primo strato sia completamente asciutto prima di procedere con il secondo.

I sette consigli per evitare le bolle nello smalto

Ora che sai di doverti ritagliare un po’ di tempo per realizzare la tua manicure, segui i sette consigli per evitare le bolle nello smalto:

a) lava le unghie, eventualmente anche con un solvente, prima di applicare lo smalto;

b) evita gli ambienti umidi quando realizzi la tua manicure;

c) se la tua texture del tuo smalto è troppo densa, usa un diluente prima di applicarlo;

d) non scuotere la boccetta o l’applicatore dello smalto per evitare di intrappolare bolle d’aria all’interno del prodotto (se pensi che la tua boccetta sia stata scossa, per esempio durante un viaggio, sfregala fra le mani per far risalire le bolle verso la superficie);

e) stendi strati molto sottili per ridurre i tempi di asciugatura;

f) applica lo smalto in una sola passata, senza continuare a sollevare e riabbassare l’applicatore;

g) chiudi sempre il tuo smalto appena hai finito di utilizzarlo.

Non ti resta ora che goderti la tua manicure perfettamente liscia!