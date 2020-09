Che dire su come scegliere le migliori tariffe a consumo per il tuo cellulare, e su come risparmiare? Chi possiede un cellulare spesso non ha bisogno di sottoscrivere le offerte in abbonamento che includano minuti, SMS e giga per navigare tutto incluso. Allora, come risparmiare e come scegliere le migliori tariffe a consumo per il cellulare? Quando si usa poco lo smartphone, basta fare una scelta ragionata per pagare meno.

Le migliori tariffe a consumo per il cellulare, una valida alternativa alle offerte in abbonamento

Quella di andare a scegliere tra le migliori tariffe a consumo per il cellulare. E quindi pagando solo quando lo smartphone si utilizza realmente per comunicare, per navigare o per chattare. Chi invece ha una tariffa per il cellulare in abbonamento paga sempre anche quando per tutto il mese non telefona. E pure se non invia SMS e se non si connette al web.

Come risparmiare e come scegliere le migliori tariffe a consumo per il cellulare, i consigli per pagare meno

Vediamo allora come scegliere e come risparmiare per le migliori tariffe a consumo per il cellulare. Quelle a consumo per il cellulare sono convenienti. Specie quando l’esigenza primaria è quella delle chiamate. Con pochi SMS al mese che servono per comunicare. E con poco tempo speso per navigare online.

In tal caso le tariffe migliori sono quelle proposte dai cosiddetti MVNO. Si tratta di una sigla che sta per Mobile Virtual Network Operator. E che sta a identificare un operatore virtuale di rete mobile. Con questi operatori è possibile andare ad attivare schede SIM senza l’applicazione di costi fissi mensili.

E quindi a consumo pagando le chiamate con una tariffa al minuto. E senza applicazione dello scatto alla risposta. Così come ha un costo noto a priori l’invio di ogni singolo SMS. E lo stesso dicasi per la tariffa a consumo per navigare che è calcolata a megabyte (MB).