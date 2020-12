Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti piace masticare un chewing gum di tanto in tanto. Le gomme da masticare sono non soltanto utilissime per darci un alito fresco quando siamo di fretta e non abbiamo lo spazzolino, ma anche per combattere la noia, o tenere a bada la fame. A volte però, le gomme da masticare possono causare qualche inconveniente. A chi non è mai capitato di trovare della gomma da masticare sui vestiti? Può succedere se siamo distratti, o ad esempio se ci sediamo su una panchina dove qualche maleducato ha lasciato un chewing gum masticato. Ma niente paura, i vestiti non sono da buttare. Esiste un trucco semplicissimo per rimuovere la gomma da masticare.

Vediamo come rimuovere il chewing gum dai vestiti col trucco del ferro da stiro.

Per questo trucco basta usare un pezzo di cartone e un ferro da stiro

Il trucco classico per rimuovere il chewing gum da scarpe e vestiti prevede di mettere il vestito o la scarpa nel congelatore per qualche ora. Indurendosi, il chewing gum verrà via senza problemi. Purtroppo però questo metodo ha uno svantaggio: dobbiamo aspettare diverse ore prima che funzioni.

Fortunatamente esiste un trucco altrettanto efficace ma molto più veloce per rimuovere il chewing gum dai vestiti: si tratta di usare il ferro da stiro.

Ci servirà soltanto del cartone, un’asse e un ferro da stiro. Vediamo come rimuovere il chewing gum dai vestiti col trucco del ferro da stiro.

Stiriamo via il chewing gum

Procuriamoci un pezzo di cartone e mettiamolo sull’asse da stiro. Ora posizioniamo il vestito contaminato dal chewing gum a faccia in giù con il chewing gum a contatto con il cartone. Accendiamo il ferro e stiriamo il rovescio del vestito dalla parte opposta rispetto a dove si trova il chewing gum. Sciogliendosi, la gomma da masticare lascerà il nostro capo di vestiario e si trasferirà sul cartone, che poi butteremo via. Attenzione a non far entrare il ferro da stiro a diretto contatto con il chewing gum, perché potrebbe appiccicarsi.

