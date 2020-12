Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra gli accessori di bellezza più importanti per molti di noi ci sono i ferri per capelli. I ferri possono essere utili sia per arricciare che per lisciare la nostra chioma. In commercio ne esistono di tutti i tipi, dai più professionali, a quelli da viaggio in formato micro. La maggior parte, però, presentano spesso un inconveniente: si possono sporcare o addirittura arrugginire con l’uso. Questo avviene a causa dei residui che si possono accumulare sulla superficie della piastra o dell’arricciacapelli. Si tratta di residui di capelli bruciati, o dell’accumulo di olio o residui dei prodotti per la pulizia della pelle. Ma niente paura, possiamo far tornare come nuovo il nostro ferro per i capelli utilizzando due prodotti comunissimi che si trovano in ogni casa.

Ecco come far tornare come nuovo il ferro per i capelli.

È meglio non utilizzare i metodi di pulizia tradizionali

Il ferro per capelli è uno strumento elettrico, e come tale non è possibile lavarlo alla maniera tradizionale immergendolo in acqua e sapone. Occorre usare un metodo molto più preciso. Per pulire la piastra per capelli o l’arricciacapelli senza danneggiarli, possiamo utilizzare uno spazzolino, dell’alcool denaturato, e l’immancabile bicarbonato.

Vediamo come far tornare come nuovo il ferro per i capelli in poche semplici mosse.

Utilizziamo alcool e bicarbonato con uno spazzolino

Prendiamo uno spazzolino vecchio ma non troppo malconcio che non usiamo più, una ciotola con del bicarbonato, e un contenitore con un po’ di alcool denaturato. Maneggiamolo con attenzione perché l’alcool è molto infiammabile. Immergiamo lo spazzolino nell’alcool, e poi nel bicarbonato. Ora usiamolo per sfregare con attenzione il nostro ferro per capelli. L’alcool e il bicarbonato rimuoveranno perfettamente qualsiasi residuo di sostanze oleose. Inoltre, le proprietà abrasive del bicarbonato potranno anche rimuovere le incrostazioni.

Alla fine della pulizia, utilizziamo uno straccio umido per rimuovere con attenzione qualsiasi traccia di bicarbonato e alcool dalla superficie del ferro per capelli.

Il nostro ferro sarà tornato come nuovo.

Ecco qualche consiglio su come non fare errori durante l’uso del ferro per capelli