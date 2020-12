Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti adoriamo una cena a lume di candela. Non c’è niente di più romantico della luce tremolante delle candele per creare un’atmosfera incantata in casa e trasportarci in un mondo fatato, le candele hanno addirittura un linguaggio: ogni colore ha un significato preciso.

A volte però, possono avvenire degli inconvenienti. Può capitare di macchiarci inavvertitamente i vestiti con della cera sciolta, che può risultare molto difficile da rimuovere completamente. Ma non disperiamo, i nostri capi non sono rovinati per sempre. Non buttiamoli via: esiste un rimedio efficace per rimuovere le macchie di cera dalla stoffa. Ecco come rimuovere le macchie di cera dai vestiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il primo passo è attendere che si indurisca

Se ci capita di rovesciare inavvertitamente una candela, e di macchiare i vestiti, resistiamo alla tentazione di tentare subito di rimuovere la cera. Se la sfreghiamo quando è ancora liquida, non faremo altro che distribuirla ancora di più sulla stoffa, e peggiorare il problema. Dobbiamo quindi attendere che la cera sia completamente indurita. In questo modo sarà più facile da rimuovere. Se non riusciamo proprio a stare con le mani in mano, possiamo immergere la stoffa in acqua rigorosamente fredda, che aiuterà la cera a indurirsi più velocemente. Una volta indurita, utilizziamo un coltello con la lama posizionata di piatto per rimuovere lo strato superficiale senza danneggiare la stoffa.

Eliminato il più grosso, possiamo passare alle maniere forti: ecco come rimuovere le macchie di cera dai vestiti.

‘Stiriamo via’ la macchia

Per eliminare la cera, dobbiamo farla sciogliere nuovamente e trasferirla su un supporto che poi getteremo via. A questo scopo è perfetta la carta da cucina. Posizioniamo il capo di vestiario macchiato su un’asse da stiro, poi mettiamo sopra alla macchia un pezzo di carta da cucina assorbente. Ora accendiamo il ferro da stiro a temperatura medio bassa, e ‘stiriamo’ la macchia. Sciogliendosi, la cera verrà assorbita dalla carta da cucina, lasciando il vestito pulito.

Conclusa questa operazione, mettiamo a bagno il nostro capo di vestiario in una bacinella con del normale detersivo per qualche ora. Poi laviamolo come sempre.

Il nostro capo sarà tornato come nuovo!