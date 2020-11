Togliere lo smalto semipermanente a casa, deve essere fatto con delicatezza e seguendo alcuni passaggi molto importanti.

Se si è in lockdown e i centri estetici sono chiusi a causa della pandemia e le unghie sono diventate troppo lunghe, non bisogna intervenire senza essere a conoscenza su come farlo, altrimenti si rischierebbe di rovinare lo strato ungueale che ricopre l’unghia.

Per sapere come rimuovere gel e smalto semipermanente a casa, occorre seguire queste semplici istruzioni e con un po’ di pazienza, si avrà un buon risultato.

Ecco come rimuovere gel e smalto semipermanente a casa

Immergere le unghie in acetone

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In una ciotola versare dell’acetone e immergere le unghie.

Prima di eseguire questo passaggio, applicare sulla pelle attorno alle unghie, dell’olio per cuticole, in modo che queste vengano protette.

Grattare le unghie

Il secondo passaggio è quello di grattare le unghie con una limetta, in modo da togliere lo strato superficiale dello smalto gel. Occorre farlo con pazienza e lentamente. Non appena si vedrà tolto lo strato superficiale, fermarsi.

Uso di acetone puro

Prendere un batuffolo di cotone e bagnarlo con dell’acetone puro al 100 per cento. Il normale solvente per unghie, in realtà, è diluito e non aiuta molto in questo procedimento.

Uso dell’alluminio su ogni dito

Poggiare il batuffolo di cotone imbevuto, su ciascuna unghia e per farlo mantenere avvolgere un pezzetto di alluminio attorno a ciascun dito.

Lasciare in posa per una quindicina di minuti. Il gel dovrebbe togliersi quando si leverà l’alluminio e il cotone dalle dita.

Applicare sulle unghie un po’ di smalto lucido

Poiché l’acetone si sta asciugando, bisogna dare un po’ di umidità alle unghie.

Applicare dello smalto leggero lucidante per levigare la superficie dell’unghia.

Ecco spiegato in modo semplice come rimuovere gel e smalto semipermanente a casa. il consiglio è che comunque nella normalità ci si rivolga sempre ai centri estetici specializzati per evitare di “crearsi dei danni.” e avere risultati ottimali.