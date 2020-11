L’euforia regna sovrana a Piazza Affari: ritracciamento in arrivo sul Ftse Mib Future prima di nuovi massimi annuali entro Natale?

Come già facevamo notare in un articolo precedente, l’euforia regna sovrana a Piazza Affari. Non sono bastate, infatti, 16 consecutive al rialzo per far scattare anche il minimo ritracciamento. La settimana appena conclusasi ha visto 3 sedute su 5 al rialzo e segnare nuovi massimi post-pandemia.

In situazioni come queste è difficile orientarsi nel breve periodo. Gli indicatori, infatti, possono andare bel oltre i livelli di iper comprato salvo poi andare incontro a bruschi ritracciamenti che rappresentano il preludio per nuovi rialzi. A testimonianza, poi, che nel breve il rialzo ha un po’ di fiatone si capisce anche dai volumi che nelle ultime due sedute della settimana sono state molto bassi.

In questo articolo, quindi, ci concentreremo sul quadro di medio/lungo periodo.

L’euforia regna sovrana a Piazza Affari: secondo l’analisi grafica un ritracciamento è in arrivo prima di nuovi massimi annuali entro Natale

Alla chiusura del 27 novembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.343 in rialzo dello 0,59% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo del 3,05%.

Time frame settimanale

Per la quarta seduta consecutiva la settimana ha chiuso al rialzo. A questo punto la strada del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dovrebbe essere spianata. Da notare che il prossimo obiettivo si trova proprio in corrispondenza dei massimi annuali.

Come dicevamo, però, non è da escludere, soprattutto se innescati dai time frame inferiori, che si possa essere veloci ritracciamenti. L’importante è che il supporto in area 19.335 rimanga sempre inviolato in chiusura di settimana.

Time frame mensile

Nelle settimane precedenti abbiamo scritto

Il mese di novembre “rischia” di fare esplodere al rialzo le quotazioni del Ftse Mib Future. Basterebbe, infatti, una chiusura mensile superiore a 22.180 per dare forza a una proiezione rialzista che punta a 30.793 (II obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 39.463. La mancata rottura, invece, potrebbe avere implicazioni negative visto che si potrebbe configurare un doppio massimo in area 22.180. In questo caso discese in area 18.915 per il mese di dicembre potrebbero essere possibili.

Al momento le quotazioni si trovano sopra 22.180, per cui decisiva sarà la conferma di questo importante break rialzista durante la seduta di lunedì 30 novembre.