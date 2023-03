Come rimpolpare e dare volume alle labbra e renderle sensuali con 6 semplici rimedi sensazionali

Come aumentare le labbra sottili ed averle carnose senza chirurgia con alcuni trucchetti naturali. Scopriamo quali sono i prodotti che ci aiutano a ingrandirle.

Avere delle labbra grandi e carnose è un sogno ricorrente per molte donne, ma non sempre le abbiamo così. Possiamo averle di varie forme e più piccole di come le desideravamo, in più, con il passare del tempo tendono ad assottigliarsi notevolmente. A volte facciamo anche fatica ad accettare le rughe circostanti, che creano una sorta di “codice a barre”. Vorremmo che sparissero magicamente, senza dover ricorrere ad interventi invasivi. Avere una bocca voluminosa e con meno rughe attorno potrebbe essere un obiettivo raggiungibile principalmente attraverso la prevenzione.

Se curiamo il nostro aspetto ed adottiamo le adeguate misure preventive, eviteremo l’invecchiamento precoce della pelle e le nostre labbra saranno meno sottili. Anche se le abbiamo poco gonfie e piene, potremo provare alcuni semplici metodi, che richiedono davvero pochi minuti al giorno.

Come rimpolpare e dare volume alle labbra e renderle sensuali: i trucchi economici e naturali

Per sfoggiare una bocca attraente e voluminosa potrebbero essere d’aiuto alcune buone abitudini, da ripetere quotidianamente. Appena svegli, prima di applicare qualsiasi rimedio, prepariamo le labbra strofinandole con uno spazzolino, che useremo esclusivamente per questo scopo. Successivamente passiamo sulla zona del ghiaccio, per pochi secondi. Quindi per circa 3 volte alla settimana facciamo uno scrub con degli ingredienti naturali, come ad esempio zucchero e olio di cocco o d’oliva. Questi elementi servono a migliorare la circolazione e a idratare alla perfezione le labbra, evitando che possano diventare secche e quindi rimpicciolire.

Anche la mancanza di nutrienti può comportare un assottigliamento delle labbra, per questo potremmo praticare dei massaggi con del miele. Un volumizzante naturale è l’olio di menta. Se aggiunto in piccole quantità ad un balsamo per labbra, potrebbe dare risultati strepitosi. Tra i vari sieri e prodotti utili ad avere labbra da sogno, quelli contenenti l’acido ialuronico sembrerebbero garantire nel tempo un effetto rimpolpante.

I cosmetici

Se cerchiamo qualche altro trucchetto su come rimpolpare e dare volume alle labbra e renderle sensuali, il make up potrebbe aiutarci notevolmente. Un cosmetico per averle carnose è il lip plumper, contiene diverse sostanze, come il collagene e il mentolo, che hanno un effetto riempitivo. Spesso di tratta di veri e propri gloss trasparenti o colorati, da utilizzare come un rossetto comune.

Se questa soluzione non incontra le nostre esigenze, ricorriamo ud un trucco correttivo che farà sembrare più grandi le labbra sottili. Prima applichiamo una matita color carne nel contorno, superando di poco il bordo naturale. Illuminiamo l’arco di cupido con del semplice correttore, poi stendiamo all’interno del rossetto lucido, scartando i colori eccessivamente scuri, mantenendo la parte centrale delle labbra più chiara.