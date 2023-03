Pasta alla norma, attenzione! Ecco 3 errori che puoi fare quando la prepari e che rovinano il piatto

La pasta alla norma può essere un piatto che conosci bene, magari tradizionale della tua Regione. Per cui puoi sapere come prepararla per filo e per segno. Se, invece, non hai troppa dimestichezza con la ricetta, attenta! Puoi commettere errori involontari che possono pregiudicarne la riuscita. Ecco quali.

La pasta cosiddetta alla norma è un piatto tipico catanese che vede un condimento molto particolare. I cui protagonisti sono le melanzane, la ricotta salata e la salsa al pomodoro. Certo, si tratta di pochi e semplici ingredienti che arricchiscono la pasta in modo diverso da un ragù. Per cui preparare il piatto non sembra apparire particolarmente complicato. Eppure, chi non è esperta può commettere alcuni sbagli che possono concorrere a portare in tavola un primo non soddisfacente. Scopri subito quali.

Pasta alla norma, attenzione alla qualità della ricotta

Il primo errore a cui puoi andare incontro quando vuoi preparare una pasta alla norma riguarda la scelta degli ingredienti. E, in particolare, la ricotta. L’hai vista citare nella lista di ciò che ti serve e puoi pensare di acquistarne una qualunque. In realtà, devi prestare molta attenzione alla sua qualità. Quando fai la spesa, non mettere nel carrello la prima ricotta che può sembrarti più o meno adatta per il piatto.

Recati in un caseificio che offra prodotti di prima scelta e di alta qualità e compra una ricotta salata siciliana. Questa si ricava dalla stagionatura di quella vaccina fresca ed è poi marinata nel sale. Solo un prodotto di qualità potrà assicurarti un risultato eccezionale.

Non sottovalutare come tagliare le melanzane

Verdure come le melanzane sono le protagoniste del piatto. Innanzitutto, quelle ideali per la pasta alla norma sono quelle più allungate e dal gusto tendente all’amaro. Ma l’errore che puoi commettere non è l’acquisto sbagliato: è affettare gli ortaggi male! Le melanzane vanno tagliate a fettine e con cura. Non devi, invece, tagliarle a cubetti o a rondelle, tenendo l’ortaggio per lungo.

Non grigliare le melanzane pensando di preparare un pasto leggero

Devi tenere a mente che le ricette vanno seguite passo per passo. La distrazione, la scarsa voglia di procedere o la volontà di abbreviare un procedimento lungo, pregiudicano i risultati. Nel caso della pasta alla norma, attenzione al passaggio della cottura delle melanzane. La ricetta le vuole fritte e non grigliate, come vogliono altre versioni. Se pensi di portare in tavola un piatto più salutare sbagli, perché, in realtà, servirai una pasta alla norma carente di sapore.