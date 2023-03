Biscotti per una colazione salutare: ecco le classifiche dei più nutrienti e i consigli su quali scegliere fra gli scaffali del supermercato

I prodotti da consumare all’inizio della giornata meritano attenzioni particolari. Ecco le classifiche che fanno sorridere il nostro organismo: questi prodotti sono veramente da consigliare

Non abbiamo fatto una colazione nutriente? Basta poco per cambiare le nostre abitudini alimentari e questo non significa eliminare latte e biscotti. Dobbiamo evitare errori nel calcolo delle porzioni e scegliere i prodotti migliori in circolazione. Per quanto riguarda i biscotti possiamo controllare le caratteristiche nutrizionali, l’assenza di ingredienti deleteri e di sostanze pericolose, quindi accertarci dell’apporto calorico.

Un’indagine che ha visto protagonisti 124 tipologie di biscotti differenti ha stabilito che i biscotti migliori con cui fare una colazione salutare siano gli Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti con vaniglia latte e cereali. Al secondo posto troviamo i biscotti Bio di Esselunga secchi e assortiti e al terzo posto i biscotti al farro integrale biologici di MD. La marca MD occupa anche la quarta posizione con i biscotti integrali biologici, precedendo Conad Piacersi che occupa il quinto posto con i biscotti integrali molto salutari.

Olio di qualità

Se ci stiamo chiedendo quali biscotti per una colazione salutare dovremmo scegliere in modo da stare sicuri potremmo avere delle sorprese. Ma questa volta positive. Dagli studi fatti sui prodotti presenti nei discount è emerso che i biscotti non contengono ingredienti sospetti e quasi tutti hanno eliminato l’olio di palma. Possiamo acquistare i biscotti nella cui confezione è riportata questa scritta anche all’Eurospin, alla Lidl, al Todis e da Md che prima lo utilizzavano.

Se nei discount troviamo i biscotti della Barilla ricordiamoci che il marchio italiano usa solo olio di girasole. Sia Barilla che Mulino Bianco hanno riportato nelle etichette la lista degli oli usati rispettando quella che è stata l’importante circolare del Ministero con cui si è regolarizzata la materia. Avere delle etichette precise ed esaustive può fare la differenza nella scelta dei prodotti di qualità.

Biscotti per una colazione salutare anche a poco prezzo

Secondo Altroconsumo sarebbe proprio il discount il posto giusto in cui trovare 2 tipologie di biscotti salutari e nutrienti. I biscotti al Farro integrale biologico e quello integrale biologico di MD sarebbero oltre che tra i più nutrienti anche i più economici. Il prezzo sarebbe 1,39 euro cioè 13 centesimi a porzione e per questo motivo si troverebbero nelle prime posizioni con punteggi complessivi elevati.

I discount italiani stanno facendo un ottimo lavoro e ci aiutano in un periodo di crisi molto difficile. Eurospin, Conad ed Esselunga si posizionano ai primi posti per la qualità dei prodotti con cui fare colazione presenti negli scaffali. Sostituire le fibre al sale e allo zucchero ed eliminare gli oli grassi sembra essere un obiettivo sempre più ricercato. Queste catene lo stanno facendo continuando a tenere i prezzi sotto controllo nonostante il periodo di inflazione non aiuti. È necessario riconoscerlo.