Non è sempre facile riuscire a fare una lavatrice ed evitare fastidiosi imprevisti. Molti danno per scontato che lavare il bucato sia semplice ed intuitivo. In realtà dietro questo elettrodomestico si nascondono mille insidie. I vestiti perdono colore, ingialliscono, si allargano, non si smacchiano e perfino escono ristretti. Il classico momento di incredulità quando apriamo l’oblò e non riconosciamo più il nostro maglione preferito. Se poi l’indumento non è nostro è ancora peggio, perché non si sa come giustificare l’accaduto. Ma nulla è perduto, non bisogna scoraggiarsi perché esistono diversi rimedi efficaci.

Come rimediare i capi ristretti in lavatrice e recuperare le dimensioni originali con pochi ingredienti

In questo articolo abbiamo già spiegato come affrontare il problema dei vestiti ristretti con lo shampoo per bambini, ma ne esistono altri. Basta aprire l’armadietto in cucina e recuperare 2 ingredienti, senza dover acquistare nessun prodotto. Per quanto riguarda i capi di cotone o di lana si dovrà usare il latte. Preparare una bacinella di acqua fredda, per ogni litro aggiungere 300 ml di latte.

Immergere il capo che si vuole riportare alla dimensione originale e lasciare agire almeno per un paio di ore. Si dovrà aspettare per far sì che il latte entri a fondo nelle fibre e le ammorbidisca. Poi sciacquare, togliere l’acqua in eccesso e stendere. Se stendiamo un capo ancora molto bagnato su una gruccia, il tessuto tenderà ad allargare ed a ritornare come nuovo. Un altro ingrediente che si può utilizzare è il bicarbonato, 20 grammi per 2 litri d’acqua fredda e lasciare ammollo per due ore. Poi lavare con sapone di Marsiglia e sciacquare abbondantemente e stendere.

Una soluzione alternativa per riportare i capi come nuovi, è usare l ‘ammorbidente. Per ogni litro d’acqua tiepida, aggiungere in una bacinella 250 ml di ammorbidente classico per bucato. In questo caso si dovrà aspettare 24 ore per risciacquare, poi senza strizzare, appendere il vestito o la maglietta all’aria aperta ad asciugare. Il peso dell’acqua aiuterà ad allargare le fibre.

Ecco come rimediare i capi ristretti in lavatrice e recuperare le dimensioni originali, senza acquistare prodotti.