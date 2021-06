Le temperature calde dei mesi estivi, non provocano solo stanchezza e indebolimento generale. La conseguenza, spesso molto evidente, è il gonfiore che si crea nelle gambe e nei piedi. Infatti il caldo causa la dilatazione dei vasi sanguigni, il ristagno dei liquidi e riduce la pressione negli arti inferiori. Sono dei disturbi che prima o poi passano, se non ci sono motivazioni più profonde o patologie. Ma quella condizione di affaticamento rende impossibile e dolorose le passeggiate che si potrebbero fare con il bel tempo. A volte diventa anche difficoltoso e complicato svolgere le normali faccende di casa. Dopo aver consultato e concordato con un medico la giusta terapia, potrebbe essere di sollievo svolgere alcuni semplici movimenti, da fare in qualsiasi ora e luogo.

Basta mettere in pratica 3 esercizi facili per eliminare le fastidiose sensazioni di affaticamento di gambe e piedi, senza perdere molto tempo.

Esercizio con la pallina

Per svolgere questo esercizio basterà recuperare una pallina da tennis o qualsiasi altra palla che abbia più o meno la stessa dimensione e consistenza. Bisogna stare seduti su una sedia, la pallina deve stare a terra, sul pavimento, e con la pianta del piede poggiare e premere su essa. Si dovrà fare scorrere la palla dalle dita del piede fino al tallone, come fosse un massaggio plantare, avanti e indietro. È un esercizio semplice e piacevole e si può svolgere comodamente anche in ufficio.

Drenaggio

Per migliorare il drenaggio ed allungare i muscoli, bisogna distendersi a pancia in su. Sollevare leggermente la gamba, senza piegarla e fare una torsione della caviglia, prima rivolgendo le dita verso il ginocchio e poi nel senso opposto, distendendo le punte. Fare almeno 20 volte per gamba per trovare sollievo.

In piedi

Un altro esercizio davvero molto semplice, da fare in pedi, consiste nel sollevarsi con le punte, alternando prima un piede e poi l’altro. Ripetere più volte, almeno 10, e svolgere l’esercizio lentamente, alzando bene il tallone uno alla volta.

Ecco quali sono i 3 esercizi facili per eliminare le fastidiose sensazioni di affaticamento di gambe e piedi.