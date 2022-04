Ci sono alcuni dolori che pur presentandosi quotidianamente sono di difficile individuazione. Spesso anche gli esami strumentali prescritti dal medico non riescono a stabilire le cause. Risonanze magnetiche o tac possono dare esito negativo. Eppure, il dolore continua a presentarsi procurandoci addirittura perdita di forza e fastidi che potrebbero costringerci ad assumere medicinali. Pur non essendo forme invalidanti, queste situazioni possono peggiore la qualità della vita e farci trascorrere delle brutte giornate.

Punti nevralgici

Se abbiamo mal di schiena o dolori muscolari e non ne conosciamo la ragione, non è detto che l’intervento dell’osteopata o i massaggi possano essere risolutivi. Il dolore potrebbe nascere in un punto diverso da dove lo sentiamo e le cause potrebbero essere molteplici. Un’infiammazione alla scapola potrebbe portarci dolori dietro le orecchie oppure un dolore al trapezio potrebbe causare mal di testa. Questo succede per via dei cosiddetti “trigger points”, ossia punti dolorosi la cui sensazione si estende ad aree diverse del corpo. Possono presentarsi in qualsiasi muscolo sotto forma di dolore al tatto, crampo o blocco del muscolo.

La presenza dell’infiammazione rende il tessuto sensibile e spesso un aumento della temperatura ne è la conferma. L’infiammazione potrebbe verificarsi tra il muscolo e la fascia, infatti si parla anche di “sindrome miofasciale”. Le cause possono essere diverse. Potrebbe esserci un trauma che non abbiamo riconosciuto o un errore nella postura, una situazione di stress o un eccessivo utilizzo del muscolo. Se si sono create cicatrici muscolari o sono in atto delle tensioni che riguardano un determinato muscolo, il dolore potrebbe presentarsi in un punto completamente diverso.

Se abbiamo mal di schiena o dolori muscolari chiediamo al medico questa visita sottovalutata utile anche per giramenti di testa mattutini e dolori alle ossa

Quando ci sediamo di fronte al medico in ambulatorio, dopo aver descritto i sintomi, potrebbe capitare che il medico non ci visiti. I “trigger points” vengono individuati solo attraverso la palpazione, quindi è necessario che il medico tocchi il punto dolorante per capire quale possa essere il problema. Questi disturbi possono creare giramenti di testa mattutini e dolori alle ossa. Senza una visita approfondita e un contatto, però, è difficile capirne le cause.

Se non abbiamo ottenuto risultati dall’osteopata, i rimedi verso cui il medico potrebbe indirizzarci sono diversi. I trattamenti potrebbero prevedere terapie simili all’agopuntura oppure terapie che utilizzano il calore, le onde d’urto o i laser. Fino ad arrivare all’utilizzo di anestetico e di terapie che si avvicinano a quella neurale. Visite e trattamenti non sono invasivi. Quando si effettua la pressione su questi punti, si potrebbe sentire un dolore che scompare se il muscolo si rilassa.

Se il trattamento prevede l’utilizzo di aghi, il fastidio è minimo e in genere le cura porta benefici. L’intervento di un massoterapista o di un fisioterapista comunque è in genere molto importante per comprendere fino in fondo l’entità del problema.

