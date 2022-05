Molte volte a fine giornata abbiamo la sensazione che le nostre spalle e il collo siano tese e non riusciamo a rilassarci neanche sul divano. Lo stress, le borse pesanti, movimenti errati e posture sbagliate non fanno che contribuire e aumentare quella tipica rigidità molto fastidiosa.

Non bisogna arrendersi al fatto compiuto, però, e, se non ci sono contratture o altre problematiche più importanti, potremmo sciogliere i muscoli e trovare un poco di sollievo. Non servono particolari attrezzi, basta ritagliare qualche minuto al giorno per rilassare determinati punti del corpo.

Come rilassare i muscoli del collo e spalle e sciogliere i nervi e tensioni muscolari con 5 esercizi facili

Di sicuro rinforzare i muscoli potrebbe essere un fattore positivo, ma dobbiamo stare attenti anche alla postura che assumiamo e a eventuali pesi che solleviamo. Anche degli automassaggi potrebbero essere d’aiuto per diminuire la tensione.

Quindi, con i polpastrelli facciamo una lieve pressione sul muscolo trapezio, tra collo e spalla, e massaggiamo delicatamente. Dopo dovremmo girare la testa nella direzione opposta al muscolo e poi fare la stessa cosa dall’altra parte. Anche se siamo in ufficio o fuori, serviranno pochi minuti di esercizi per trovare sollievo e sentirci più sciolti.

Quindi, iniziamo con il primo esercizio che riguarda le spalle. Alziamole fino a quasi toccare le orecchie, mantenendo per qualche secondo la posizione, poi riportiamole lentamente più in basso che possiamo. Ripetiamo almeno 5 volte questo semplice movimento distensivo.

Sempre con le spalle effettuiamo dei piccoli cerchi, tenendo la schiena ben dritta, eseguiamo delle rotazioni lente anche al contrario. In totale basterà fare circa 20 rotazioni in un senso e nell’altro.

Per il collo oltre i classici esercizi di rotazione, potremo rilassare anche la schiena con una posizione yoga, il Balasana, ovvero quella del bambino. Quindi, mettiamoci in ginocchio su un materassino, o tappeto, poggiamo la fronte a terra, allungando così la schiena. Le braccia sono distese dietro con i palmi verso l’alto. Rimaniamo per un minuto in questa posizione e la nostra schiena sarà anche più distesa.

Posizioni yoga

Un’altra interessante posizione yoga che potrebbe servirci è quella del cobra. Sdraiamoci a terra a pancia in giù, gamba distese e unite, le mani sono all’altezza delle spalle, i gomiti aderenti al corpo. Con i palmi delle mani alziamo il busto, spingendo il bacino verso il pavimento, manteniamo le spalle large e aperte e collo non contratto. Rimaniamo per qualche secondo in questa posizione, ricordando di respirare regolarmente.

Anche la posizione del gatto potrebbe essere un movimento utile per il collo, le spalle e la schiena ed è molto semplice da fare. Mettiamoci a carponi su un tappetino, le mani sono all’altezza delle spalle e le ginocchia sotto il bacino. Mentre inspiriamo inarchiamo la schiena verso il basso, solleviamo il mento e rivolgiamo la testa in avanti. Quando espiriamo, invece, formiamo una sorta di gobba con la schiena e portiamo la testa verso il basso, come a voler guardare il proprio ombelico.

Ecco come rilassare i muscoli del collo e spalle senza eseguire esercizi troppo complessi ma movimenti rilassanti che distendono i muscoli.

