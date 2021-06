Quando si superano i 50 anni diventa più difficile non accumulare chili in eccesso e inizia la lotta quotidiana contro il sovrappeso. In particolare le donne devono affrontare una serie di disturbi ed effetti negativi derivanti dall’insorgere della menopausa. Primo fra tutti uno sgradevole aumento ponderale che appesantisce il corpo anche a causa del fisiologico rallentamento del metabolismo basale. Secondo gli esperti “Ecco quanto si dovrebbe pesare in base all’altezza e all’età e qual è il peso forma delle donne in menopausa”. Oltre alla comparsa di altri sintomi quali le vampate di calore, l’arrivo della menopausa solitamente si avverte anche semplicemente salendo sulla bilancia. Occorre infatti giocare di prevenzione e fare attenzione perché ecco quanto aumentano girovita e peso delle donne in menopausa.

Purtroppo infatti durante la menopausa capita spesso di ritrovarsi con un sovrappeso più o meno rilevante a causa dei cambiamenti ormonali. In particolare quando il ciclo mestruale viene meno anche il progesterone interviene a modulare diversamente il consumo di energia. Con la diminuzione dei livelli di estrogeni aumenta anche l’appetito e il desiderio di trovare consolazione in cibi ricchi di grassi e zuccheri. Per contrastare le ricadute negative di tali sconvolgimenti ormonali conviene praticare costantemente esercizio fisico e adottare nuove abitudini alimentari. Ricordiamo infatti che “È sorprendente come si può abbassare l’indice glicemico di pasta e pane e assumere meno zuccheri della frutta con 3 semplici trucchi”.

Attenzione perché ecco quanto aumentano girovita e peso delle donne in menopausa

Purtroppo con l’arrivo della menopausa la circonferenza addominale delle donne può aumentare fino a 5/6 centimetri. Ciò determina una maggiore esposizione al rischio di sviluppare malattie croniche quali diabete di tipo 2, ipertensione e ipercolesterolemia. A ciò si aggiunga che, con la scomparsa delle mestruazioni, 1 donna su 2 si ritrova a fronteggiare un aumento del peso pari a 500/600 grammi all’anno. Poiché non si tratta di variazioni ponderali di poco conto è raccomandabile seguire un regime ipocalorico e bandire il consumo di bevande alcoliche. Risultati ancor più soddisfacenti si raggiungono infine se ad una dieta alimentare sorvegliata si aggiunge la pratica di sport che aiutano a conservare la massa muscolare.

