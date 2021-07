Seguire le mode anche su acconciature, nuove colorazioni e tagli di capelli è d’obbligo. Trovare ispirazione per individuare lo stile adatto alla propria personalità e conformazione, è importante. Ma per arrivare a certi risultati spesso superiamo il limite. Per chi desidera ottenere chiome molto chiare, dovrà sicuramente decolorare i capelli. Questo tipo di trattamento chimico non fa bene neanche, se ripetuto spesso e per lungo tempo, può rovinare i capelli. Appaiono spenti, secchi, opachi, come avessero preso fuoco, fino a essere anche spezzati. Il processo di schiaritura elimina la melanina in quantità diversa rispetto al colore di partenza. Se i capelli, a seguito di troppe ossigenazioni, saranno compromessi, si dovranno accorciare. Se non servirà tagliarli, si dovranno utilizzare delle maschere per nutrire e idratare.

Ecco come ridare vita ai capelli sfibrati dalla decolorazione in 3 modi naturali, semplici maschere.

Banana

Per nutrire la chioma, preparare una maschera con una banana e 2 cucchiai di banana, mescolare bene in una ciotola. Applicare il composto sulle punte umide, evitando la cute, risciacquare solo dopo 30 minuti. Oppure si potrà usare una crema con una banana, 4 cucchiai di latte e qualche goccia di miele. Le vitamine e le proprietà nutritive del frutto, daranno nuovamente luce e brillantezza.

Maionese

Sembra strano, ma una buona maionese realizzata in casa può rigenerare e ravvivare tutta la lunghezza dei capelli. Stenderla, come una crema, sui capelli umidi e lasciare agire per circa 20 minuti e poi risciacquare abbondantemente le tracce.

Aloe olio e miele

Prodotti usati per la cura della pelle come aloe, olio e miele, sono adatti anche per i capelli. Unire un cucchiaio di miele, uno di olio d’oliva e 3 ml di estratto di aloe. Per dare nutrimento applicare sulle punte e anche alla base e lasciare in posa per 30 minuti. Prima di utilizzare un prodotto naturale, assicurarsi di non avere allergie, intolleranze o particolari disturbi che possano entrare in contrasto.

