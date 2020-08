Paura degli acquisti online? Ecco come pagare in sicurezza

Già prima, ma soprattutto a causa del lockdown dovuto all’emergenza epidemiologica, gli italiani hanno iniziato ad apprezzare la possibilità di effettuare acquisti online. Nell’ultimo anno c’è stata una crescita progressiva degli acquisti online, con circa 111 miliardi di fatturato.

Tra i più importanti obiettivi per i prossimi anni ci sono sicuramente la crescita del fatturato e l’incremento della fiducia degli acquirenti nei confronti dei pagamenti online. Infatti, tra i motivi che non determinano ancora una crescita esponenziale degli acquisti online, c’è sicuramente la paura delle truffe.

Oggi vogliamo fornirvi una piccola guida: paura degli acquisiti online? Ecco come pagare in sicurezza

Fortunatamente oggi è possibile scegliere tra diverse tipologie di pagamento per gli acquisti online. Nel tempo gli acquirenti hanno acquisito maggiore sicurezza e dimestichezza nel loro uso.

Dopo aver aggiunto un prodotto nel cosiddetto carrello, solitamente si procede con la scelta del pagamento.

Nel 99% dei casi i pagamenti sono anticipati. Tra i principali metodi di pagamento abbiamo la carta di credito, il bonifico bancario la carta prepagata e il sempre più noto sistema di PayPal. Analizziamoli uno alla volta.

Carta di Credito

I pagamenti attraverso questo strumento, avvengono direttamente online, inserendo le 16 cifre frontali, la data di scadenza e le 3 cifre di controllo poste sul retro della nostra carta.

Il pagamento avviene in un ambiente protetto e criptato. Per questo motivo i pagamenti non possono essere intercettati. Il sistema controlla la correttezza dei dati e se corretti autorizza la transazione.

Alcuni siti, quali ad esempio Amazon (NASDAQ:AMZN) offrono la possibilità di salvare tutti i dati per gli acquisti successivi. Questa modalità oltre che essere sicura e tutelata, e anche molto comoda.

Bonifico Bancario

Alcuni siti prevedono anche la possibilità di effettuare gli acquisti pagando con Bonifico Bancario. In questo caso l’operazione non è immediata. Infatti occorre aspettare che il venditore visualizzi il bonifico per procedere con la spedizione.

Resta uno dei metodi più sicuri in quanto resta tracciabile.

Carta prepagata

La transazione avviene nella stessa maniera della carta di credito, ma in questo caso non c’è un collegamento al conto. E’ più sicura perchè, non essendo collegata al conto, in caso di truffa, si perde solo l’importo in quel momento disponibile.

PayPal

E un sistema di pagamento di proprietà di Ebay. La transazione è immediata e sicura. Inoltre, non è necessario, per pagare, avere un conto PayPal o essere registrato. La registrazione è necessaria solamente per ricevere i pagamenti. In qualità di esperti di economia e fisco del team ProiezioniDiBorsa il nostro consiglio è quello di controllare sempre al momento de pagamento che ci sia una connessione protetta.

Paura degli acquisti online? Ecco come pagare in sicurezza. Basta guadare nella barra degli indirizzi se all’inizio c’è la scritta https://. La s finale sta proprio per “secure” ed indica che il sito ci offre protocolli di sicurezza.

