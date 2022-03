Quando arriva il momento del pranzo o della cena spesso si cercano ricette veloci ma gustose, per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Per questo motivo, davvero frequentemente, si sceglie di preparare secondi di carne come la tagliata in appena 9 minuti.

Molti di questi secondi di carne si possono, addirittura, preparare in anticipo anche il giorno prima, per fare un figurone senza grandi sforzi.

Quando scegliamo di preparare una bistecca nella padella in ghisa un piccolo trucco per non farla attaccare consiste nell’usare il sale grosso. Versarne qualche chicco e ungere la padella è fondamentale per non fare attaccare la carne.

Una ricetta infallibile con soli 4 ingredienti

La bistecca al burro è un secondo piatto veloce e squisito. Per prepararlo occorrono:

una bistecca di vitello (o di maiale);

2 cucchiai di burro;

farina di grano duro;

sale q.b.

Dopo aver scelto una carne di vitello tenera e spessa almeno 2 dita, salarla e passarla nella farina un paio di volte. Una volta che la farina avrà aderito bene alla carne, aggiungere 2 cucchiai di burro nella padella antiaderente. Meglio preferire burro di latte, evitando margarina e altri tipi di burro per questa ricetta.

Una volta sciolto il burro, adagiare la bistecca e cuocerla circa 2 minuti per lato o fino a quando la carne sarà ben dorata.

Per una carne meno al sangue basterà prolungare la cottura a circa 4 o 5 minuti per lato. Ecco pronta una bistecca al burro, da poter servire anche su un letto di funghi.

Perché bastano solo 3 mosse vincenti per cucinare una bistecca al burro in padella incredibilmente morbida e saporita

Ma quali sono i segreti per cuocere la bistecca alla perfezione, evitando che sia dura e poco saporita?

La marinatura svolge sicuramente un ruolo importante e, per un risultato davvero eccezionale, è fondamentale rispettare le giuste tempistiche. Una marinatura perfetta dovrebbe durare dalle 4 alle 6 ore per carni rosse, come agnello o manzo, e dalle 2 alle 4 per il maiale.

Per rendere la carne più tenera e mai dura, bisogna fornirle il contenuto di acido necessario. Si tratta di aggiungere alla marinatura o in cottura ingredienti come il limone, l’aceto, il latticello, il vino o il succo di pomodoro.

La perfetta temperatura al cuore di una bistecca cotta alla griglia dovrebbe sempre aggirarsi tra i 45 e i 48 gradi centigradi.

Ed ecco spiegato perché basta conoscere solo 3 mosse vincenti per cucinare una bistecca straordinariamente buona in padella.

