Forse, spesso, non ci facciamo caso ma la nostra dispensa è un gigantesco ricettacolo di plastica.

Se in questo momento andassimo ad aprirla, quasi sicuramente ci troveremmo dentro un contenitore di questo materiale.

Ad abbondare sono, in realtà, degli oggetti che potrebbero passare inosservati.

Si tratta dei coperchi di plastica, quelli che banalmente chiudono i barattoli che acquistiamo con dentro degli alimenti.

Per esempio, quello della Nutella, delle Pringles, delle noccioline, delle olive o dei salatini.

E che cosa accade, poi, quando finisce il cibo contenuto all’interno?

Generalmente si butta via tutto, compreso il coperchio che si crede inutile.

In questo articolo, scopriremo, invece, come i coperchi in plastica, da comunissimi rifiuti, possono diventare degli oggetti utilissimi in casa grazie al riciclo.

Così, non solo daremo sfogo alla nostra creatività ma faremo del bene all’ambiante, contribuendo, nel nostro piccolo, a contrastare l’inquinamento causato da plastiche.

Non butteremo più i coperchi di plastica che abbondano in dispensa grazie a queste 2 geniali idee di riciclo

I coperti più adatti per realizzare queste due fantastiche idee di riciclo creativo sono proprio quelli che abbondano in dispensa.

In particolare, quello che comunemente chiude il tubo delle Pringles e quello della Nutella.

Il primo è perfetto per creare uno strumento in grado di bloccare l’estremità della matassa di lana o di cotone che molti hanno in casa.

Di solito proprio l’estremità è un po’ difficile da trovare perché s’annoda con il resto del filato e si perde anche tantissimo tempo utile.

Questo riuso del coperchio ci permette, invece, di trovarla in un lampo e senza alcuna difficoltà.

Basta incidere, con un taglierino, il centro del coperchio realizzando un taglietto di massimo 1 cm.

A questo punto, è sufficiente far passare attraverso il taglietto il filo di cotone o di lana per non perdere più l’estremità iniziale.

Volendo, nel caso del cotone, si potrebbero anche far passare attraverso più fili.

Un bellissimo profumatore

Il coperchio della Nutella è, invece, perfetto per il secondo lavoretto di riciclo creativo, per il quale ne servono due.

Con questi si può realizzare un pratico profumatore per cassetti, per armadi o, in generale, per ambienti.

Il primo passaggio consiste nel ripulire entrambi i coperchi eliminando la parte interna di cartone plastificato.

Successivamente, bisogna bucare uno dei due coperchi con un giravite dalla punta arroventata.

A questo punto, bisogna unirli utilizzando una cerniera lampo da sartoria.

Con della colla a caldo incollare la fettuccia della metà della cerniera dotata di cursore all’interno del coperchio forato e l’altra metà della cerniera sul secondo coperchio.

Riempire, poi, a piacere con del pot-pourri, dei fiori secchi irrorati con dell’olio essenziale o dei gessetti profumati.

Si può, infine, decorare la bordura con del nastro, con la tecnica del découpage, applicando conchiglie e pietre finte o semplicemente dipingendolo.

Ecco che, allora, non butteremo più i coperchi di plastica che abbondano in dispensa grazie a queste 2 geniali idee di riciclo semplicissime da realizzare e utili in casa.