Quando parliamo di ritenzione idrica dovremmo immaginare che alcune zone del nostro corpo diventino come delle spugne.

Proprio come queste, gambe, braccia, ma anche glutei, si riempirebbero, piano piano, di liquidi, trattenendoli al loro interno.

Quindi, questo disturbo, particolarmente diffuso, potrebbe causare gonfiori ma anche un aumento di peso.

Per questo, dovremmo agire come se volessimo per eliminare tutti i liquidi in eccesso.

Ma come fare?

Gli esperti suggerirebbero innanzitutto di bere parecchio, di introdurre un regime alimentare a basso contenuto di sale ed eventualmente assumere dei diuretici.

Fondamentale, poi, sarebbe l’attività fisica e di questa parleremo proprio nell’articolo di oggi.

Sport come migliore amico

Generalmente, per combattere la ritenzione idrica su gambe e braccia si suggerirebbe di praticare dello sport in acqua.

Particolarmente indicati sarebbero il classico nuoto e l’acquagym.

Ancora, potrebbero darci una mano la bicicletta o la cyclette ma anche l’ellittica.

Un vero toccasana, poi, sarebbe la camminata a passo sostenuto di durata tra i 30 e i 40 minuti.

Però, a tutto ciò, potremmo aggiungere anche qualche facile esercizio preso in prestito dal pilates.

Questa ginnastica, distensiva e tonificante, sarebbe in grado di agire proprio contro la ritenzione e potrebbe essere un buon rimedio preventivo.

Per combattere la ritenzione idrica su gambe e braccia, anche quella per gravidanza o da pillola, potremmo fare questi 6 esercizi facilissimi

Iniziamo dalle gambe con 3 esercizi mirati.

Per il primo dobbiamo stare in piedi, con i piedi uniti e le braccia alzate e distese lateralmente all’altezza delle spalle.

A questo punto, solleviamo e pieghiamo una gamba e poi la portiamo giù distendendola lateralmente.

Dovremmo ripetere il movimento 15 volte e poi passare all’altra gamba.

Per il secondo esercizio dobbiamo distenderci su un fianco, tenendoci sollevati sul gomito.

Pieghiamo la gamba che sta sopra portando il piede quasi all’altezza del ginocchio e solleviamo la gamba rimasta distesa.

Dovremmo ripetere il movimento 10-15 volte e poi passare all’altra gamba.

Infine, ritornando in piedi, divarichiamo le gambe, ruotiamo le punte dei piedi verso l’esterno e, tenendo la schiena dritta e il bacino in fuori, scendiamo in squat.

Accompagniamo il movimento con le braccia, abbassandole ed alzandole e, quando siamo giù, con le ginocchia flesse, molleggiamo due volte.

Dovremmo ripetere il movimento 10-15 volte.

Braccia

Per il primo esercizio dobbiamo stare in ginocchio con le gambe leggermente aperte e le braccia distese.

I dorsi delle mani devono puntare nella stessa direzione del nostro sguardo e i palmi devono essere staccati dai fianchi.

A questo punto, solleviamo le braccia, portando le mani sopra alla testa e avvicinando i dorsi.

Per il secondo esercizio dobbiamo metterci carponi, appoggiandoci su ginocchia, gomiti e avambracci e tenendo la schiena dritta.

A questo punto, in maniera alternata, solleviamo un braccio e lo allunghiamo all’indietro.

Infine, sediamoci con le gambe incrociate, solleviamo le braccia frontalmente, allineandole con le spalle, e, con i palmi rivolti verso l’alto, flettiamo i gomiti.

Per ognuno di questi 3 esercizi dovremmo ripetere il movimento 20-25 volte.

