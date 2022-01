Fare ordine a casa a volte vuol dire scoprire o riscoprire scatoloni che non pensavamo di possedere. Quante volte rimaniamo stupiti dalla quantità di oggetti, a prima vista anche inutili, che ritroviamo all’interno di contenitori impolverati, magari ereditati da parenti vari?

Tra le svariate cose, potremmo imbatterci nel classico baule con gomitoli di lana, fili sparsi di cotone e vari ritagli, utilizzati dalle nostre nonne e conservati a lungo come ricordo. Abbiamo difficoltà ad eliminarli, perché siamo legati emotivamente a questi avanzi, anche se non valgono una lira. Allora rimaniamo in attesa di avere qualche progetto illuminante per sfruttarli e liberarli dalla polvere. Eppure basterebbero poche mosse per ridargli un nuovo scopo e magari creare qualcosa di unico e originale.

Come realizzare facili lavoretti con la lana e il cotone avanzato con queste semplici idee decorative

Non tutti sappiamo lavorare all’uncinetto e di sicuro è un’arte molto complessa e ci vuole del tempo per imparare. Chi è in grado di fare varie applicazioni, sciarpine, fiocchetti, ma anche accessori come orecchini, bracciali o collane, saprà sicuramente riutilizzare gli avanzi in modo intelligente. Ma chi non sa completamente usare questa tecnica non deve arrendersi, perché sono tante le possibilità per dare una nuova dignità ai vari gomitoli e fili usati. Dunque, ecco come realizzare facili lavoretti con la lana e il cotone avanzato con queste semplici idee decorative.

Utili come regalo, ma anche per raccogliere le chiavi di casa, potremo fare dei semplici e simpaticissimi portachiavi a forma di pompon. Avvolgiamo fili di lana e cotone attorno alla mano, più ne usiamo più sarà grande. Togliamo il tutto dalla mano e leghiamo un’estremità con un laccio, mentre tagliamo sul lato opposto i fili. Inseriamo infine l’occhiello per le chiavi.

Un altro modo per recuperare gli avanzi è creare decori base sulle lenzuola, come inserire le proprie iniziali o un nome per intero. Servirà solo un ago apposito per inserire i fili, segniamo le lettere a matita sul tessuto per semplificare il lavoro.

Altri modi originali

Mettiamo di lato i fili di lana più lunghi e grossi per comporre i fiocchi di eventuali pacchi regalo, utili sempre per fare bella figura a compleanni e anniversari.

Per le donne di casa potremmo realizzare delle decorazioni per mollette e cerchietti. In questo caso dovremo affidarci alla colla a caldo o avvolgiamo i fili intorno le parti rigide.

Infine, per fare giocare i bambini, doniamo questi accessori inutilizzati per divertirsi a creare braccialetti e collane, facendo delle trecce e unendole tra loro, qui libero spazio alla fantasia.

