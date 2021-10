Con l’arrivo della stagione fredda arriva anche il momento di fare il cambio armadio. T-shirt e canottiere lasciano spazio a maglioni e giacche invernali che ci aiutano a sopravvivere nei mesi più freddi. Alcuni di questi capi possiamo crearli da noi.

Se abbiamo un maglione che non usiamo più, che si è rotto o rimpicciolito in lavatrice, possiamo riciclarlo. Infatti, oggi vediamo come riciclare un vecchio maglione e farne una sciarpa invernale in poche semplici mosse. Ogni volta che un nostro maglione ha un problema, infatti, si pensa sempre a buttarlo. Ma sarebbe uno spreco di soldi e uno spreco per l’ambiente. Perciò possiamo imparare a riciclare anche i maglioni per farne tantissime cose.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come riciclare un vecchio maglione e farne una sciarpa invernale in poche semplici mosse

Per creare una sciarpa invernale da un maglione avremo bisogno di questi utensili:

macchina da cucire;

filo da ricamo;

spilli;

forbici.

Procedimento

Il procedimento è abbastanza semplice. Dovremo stendere il maglione e tagliare le maniche all’altezza delle cuciture, in modo da far aprire le cuciture piatte. A questo punto, prendiamo una manica e la tagliamo di lungo, al centro. Sovrapponiamo una manica all’altra e tagliamo l’altra manica della stessa misura e allo stesso modo.

Uniamo le due maniche con degli spilli in modo che si sovrappongano di circa 1 cm per creare una sciarpa lunga. Cuciamo il pezzo sovrapposto con la macchina da cucire con dei punti a zig-zag e poi cuciamo la lana intorno al bordo. A questo punto, dobbiamo girare il bordo dalla parte opposta e cucirlo tutto intorno per renderlo piatto.

Dovremmo ora cucire tutta la sciarpa per intero con dei punti a zig-zag per creare l’orlo. Se vogliamo, possiamo sfilacciare le estremità in modo tale che la fine della sciarpa abbia le tipiche frange di lana lunghe.

Con il resto del maglione possiamo fare tantissime cose: cappelli, guanti, gilet. Anche questi sono abbastanza semplici da fare con la macchina da cucire, anche se volendo potremmo fare anche tutto a mano, con ago e filo o addirittura ad uncinetto, se si tratta di lana grossa.

Se decidiamo di utilizzare la macchina da cucire, una volta che avremo preso dimestichezza sarà semplicissimo sperimentare nuove cose. In questo modo daremo una nuova vita ai nostri vecchi maglioni, risparmieremo denaro e soprattutto avremo un occhio di riguardo verso l’ambiente.

Approfondimento

Ecco come riciclare le bucce di limone per creare un validissimo sapone per i piatti.