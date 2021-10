Con l’arrivo dell’autunno i nostri capelli possono vivere una fase di debolezza e di perdita di vivacità. Anche a causa dello stress a cui sono stati sottoposti durante l’estate, i capelli d’autunno subiscono dei cambiamenti a cui è importante prestare attenzione.

Dunque, ecco 3 comuni problemi autunnali dei nostri capelli a cui prestare particolare attenzione. Questi piccoli problemi sono comunissimi e si verificano solitamente nelle stagioni autunnali a causa del cambio di stagione. Fortunatamente, non sono problemi irrisolvibili. Con qualche attenzione in più i nostri capelli potranno tornare a risplendere.

Un problema comunissimo che affligge i nostri capelli d’autunno è la comparsa della forfora. La più comune è la forfora secca. A causa del cambio di stagione, infatti, anche il cuoio capelluto può seccarsi e disidratarsi, causando la comparsa della forfora. Un altro tipo di forfora è quella grassa, che viene causata da un aumento della produzione di sebo che si verifica proprio durante la stagione autunnale.

Per ovviare a questo problema è importante evitare che la cute si disidrati. Sarà necessario eseguire uno scrub delicato e poi trattare i nostri capelli con dei prodotti nutrienti e altamente idratanti. Inoltre, dovremo utilizzare uno shampoo antiforfora per qualche settimana, fino a quando la forfora non sarà scomparsa completamente.

Perdita di capelli

La perdita di capelli è un altro problema comunissimo che si verifica durante l’autunno. In questo periodo, infatti, i nostri capelli si rinnovano, perciò quello a cui assistiamo è un fenomeno assolutamente naturale. Questo problema, però, può essere amplificato da diversi fattori, tra cui agenti esterni, stress e problemi al cuoio capelluto.

Anche in questo caso la soluzione è quella di mantenere i capelli idratati e nutriti. Utilizziamo maschere nutrienti e scegliamo uno shampoo delicato che non vada ad aggredire il capello ulteriormente. Se il problema persiste, possiamo pensare di assumere degli integratori anti caduta o rinforzanti.

Doppie punte

Le doppie punte sono un problema che si può verificare tutto l’anno, ma, in autunno in particolar modo, le condizioni dei nostri capelli potrebbero peggiorare. Il cambio di stagione, il passaggio da temperature calde ai primi freddi, gli agenti esterni e le già deboli condizioni dei nostri capelli in questo periodo potrebbero aumentare questo problema.

La soluzione sta nel cercare di prevenirne la comparsa. Evitare di utilizzare piastre e phon e in generale evitare i getti di aria o acqua calda nei nostri capelli. Il calore, infatti, apre le squame del capello favorendo la comparsa delle doppie punte. Se le doppie punte ci sono già, purtroppo, l’unica soluzione è tagliare i capelli.

Approfondimento

