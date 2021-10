Chi ha i capelli lunghi durante l’estate può sperimentare non pochi problemi. L’estate, infatti, è la stagione in cui i nostri capelli si seccano e si rovinano a causa di caldo, salsedine e agenti esterni.

Il passaggio dal caldo dell’estate ai primi freddi autunnali, poi, contribuisce a indebolirli ancora di più, causando ulteriore secchezza e caduta dei capelli. Ma fortunatamente si può porre rimedio a questo problema con alcuni semplici consigli.

Per avere i capelli più forti e luminosi ecco 3 cose da fare in autunno

Dopo la stagione estiva, quindi, è necessario prestare maggiore attenzione ai nostri capelli, che potrebbero risultare decisamente più deboli e sfibrati del solito. Molto spesso proviamo ad applicare dei trattamenti specifici senza alcun risultato. Ma anche se ci sembra che l’unica soluzione sia tagliarli non è così. Per avere i capelli più forti e luminosi ecco 3 cose da fare in autunno. Vediamo quali sono.

Non lavare troppo i capelli

I lavaggi frequenti possono andare a indebolire ancora di più i capelli. Inoltre, il lavaggio va a disidratare il cuoio capelluto causando forfora e secchezza. Anche se ci sembra che i nostri capelli non siano puliti, dobbiamo abituarci a non lavarli troppo spesso. In questo modo il capello manterrà la giusta idratazione e sarà meno secco e debole.

Se proprio non riusciamo a resistere alla tentazione di lavarli, possiamo utilizzare lo shampoo secco. Questo prodotto pulisce i capelli senza il bisogno di lavarli e di stressarli ulteriormente. Quando li laviamo è importante utilizzare acqua tiepida, in modo da non aggredire i capelli con il calore che aprirebbe ancora di più le fibre del capello.

Non utilizzare asciugacapelli e piastre

Questa probabilmente è una delle cose più difficili a cui rinunciare. Eppure, è di fondamentale importanza. Il calore, purtroppo, contribuisce a rovinare il capello ancora di più, perciò è fondamentale ridurre drasticamente l’utilizzo di asciugacapelli e styler.

Durante l’inverno non asciugarsi i capelli potrebbe risultare particolarmente difficile a causa delle basse temperature ma possiamo ovviare a questo problema impostando il nostro asciugacapelli con un getto di aria fredda.

Utilizzare trattamenti specifici

Il capello va curato anche con trattamenti specifici. Il balsamo non basta per aiutarci a preservare la nostra chioma, in questi casi sono necessari dei trattamenti mirati. Dunque, sì a maschere nutrienti, ristrutturanti, o a trattamenti specifici dal parrucchiere. Anche se possono essere costosi faranno la differenza e saranno in grado di ridare nutrimento, morbidezza e lucentezza ai nostri capelli.

