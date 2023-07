Come riciclare le grucce della lavanderia? Ecco 5 idee originali e molto belle per decorare la casa

Hai troppe grucce nell’armadio e non sai cosa farne? Aspetta a liberartene. Con qualche interessante idea di riciclo potrai nuovamente servirtene in casa. Vediamo come riutilizzare le vecchie grucce in ferro o legno che pensavi di gettare nell’immondizia.

A furia di accumulare oggetti in casa, succede di ritrovarsene troppi che occupano spazio inutilmente. È il caso degli appendiabiti, che tengono in ordine i nostri vestiti nell’armadio. Col tempo potremmo scoprire di averne in abbondanza e per cui si potrebbe pensare di levarseli di torno. Ma attenzione: chi ama il fai da te potrebbe cambiare idea. Infatti, potresti capire come riciclare le grucce della lavanderia per realizzare oggetti creativi e utili. Basta poco e avrai a disposizione tante splendide creazioni da mettere in mostra!

Come riciclare le grucce della lavanderia in 5 modi differenti

Le grucce che hai riposto sul letto, in attesa di deciderne il destino, possono risultare risorse preziose per la casa. Per esempio, tornano utili se non hai nulla su cui appendere gli strofinacci della cucina. Potrai servirtene semplicemente rimuovendo il gancio in alto. È una soluzione valida anche per riporre gli asciugamani che hai in bagno. Come secondo spunto, ti proponiamo un’idea per le piantine. Con un mazzetto di grucce, infatti, potrai creare un supporto per le rampicanti. Fissale a una cornice e sovrapponile tra loro, in modo da creare una griglia. Sistemale poi dietro al vaso e appoggiaci i rami del vegetale, che si svilupperanno attorno.

Carina e semplice è anche l’intuizione di dare vita a un portafotografie. Realizzalo legando delle cordicelle sottili all’appendiabiti. Dopodiché, usa qualche molletta per appendere le immagini, in modo che stiano dritte. Abbellisci il progetto con qualche bigliettino o luce a led. Per restare in tema di semplicità, ecco che le grucce diventano una geniale decorazione da pareti. Prova a piegarne una, per farle prendere la forma a cuore. Abbelliscila con gli elementi che ti piacciono, come bottoni e fiocchetti, quindi appendila o regalala. Infine, inserendo qualche chiodino nelle asticelle, è possibile creare un supporto per sistemare collane e gioielli. Anche in questo caso, non esitare a decorare con qualche simpatico oggetto.

Come appendere jeans e pantaloni senza farli scivolare

Le grucce sono comode e versatili, tanto che potresti usarle anche per i tuoi pantaloni. Per evitare che questi scivolino giù per il peso, però, dovrai sistemarli in un certo modo. Il procedimento, per fortuna, è davvero semplice. Inizia appoggiando i jeans sul letto o una superficie piana. Piegali a metà in senso verticale, lasciando all’interno le tasche anteriori.

Ora fai scorrere il gancio per il tessuto, fino al centro. A questo punto, avvolgi le gambe dal lato del gancio stesso e tirale fino ad allinearle con la cintura. Ed ecco che avrai appeso i tuoi indumenti alla perfezione, senza farli cadere dalla gruccia.