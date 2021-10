Certo il caffè è sempre stata una grande passione degli italiani e, nell’ultimo periodo, è stato anche il protagonista di una piccola rivoluzione. Infatti, ormai sono sempre di meno coloro che in casa si fanno il caffè utilizzando la vecchia moka da mettere sul fuoco: al contrario, stanno spopolando le macchinette automatiche, che invece del macinato utilizzano capsule già pronte.

Queste cialde del caffè, una volta utilizzate, vengono poi buttate e si aggiungono alla lunga lista di oggetti usa e getta che escono di casa in un sacco della spazzatura.

Invece di buttarle, però, perché non proviamo a recuperarle per creare bellissime decorazioni e piccoli oggetti per abbellire la casa? Vedremo allora assieme in questo articolo come riciclare le cialde del caffè usate grazie a queste tre semplici idee creative.

Quanto inquinano

Secondo alcuni dati raccolti nel 2014, fino a 2.6 milioni di famiglie italiane utilizzano capsule e cialde per caffè. Una stima che fa pensare all’enorme quantità di capsule vendute ogni anno che si traducono in altrettanti rifiuti.

Esistono vari metodi di smaltimento per le cialde e per le capsule: mentre per le prime sarà sufficiente buttarle nell’umido dopo l’uso, per le seconde la questione si fa più complessa.

Generalmente, queste sono realizzate in plastiche di tipo Pet o alluminio, entrambi materiali che devono essere poi riciclati o smaltiti. Una bella differenza quando si pensa che utilizzando la moka produrremo solo scarti di caffè macinato molto utili in diverse occasioni.

Come riciclare le cialde del caffè usate grazie a queste tre idee semplici e creative

Ma veniamo al dunque, una prima idea per riciclare le cialde del caffè usate potrebbe essere quella di creare un’originale e colorata lampada.

Basterà prendere il paralume di un lampadario del salotto e decorarlo attaccandoci le nostre cialde. Questa tecnica ecologica ed economica ci permetterà allora di ridurre il consumo di spazzatura e creare un bellissimo oggetto di design. Nel caso si voglia poi aggiungere un tocco in più di originalità, potremmo anche schiacciarle con un martello ed attaccarle così. Un trucchetto che gli donerà una forma e uno stile del tutto originali.

Un’altra idea potrebbe poi essere quella di mantenerle per utilizzarle come giochi per bambini. Una volta pulite e lavate per bene, si prestano benissimo a diventare dei simpatici e divertenti omini per le nostre fiabe. Oppure potremo utilizzarle come pezzi da costruzione o ancora come stampini per divertirci con acquerelli e pittura. L’unico vero limite sarà solo la nostra fantasia.

Per finire, potremo anche utilizzarle come fantastiche decorazioni dell’albero di Natale. Basterà dipingerle e decorarle all’esterno per poi appenderle come campanellini o come paralumi delle luci dell’albero. Insomma, perché mai dovremmo spendere una barca di soldi per decorazioni nuove quando le possiamo ottenere gratis aiutando anche il nostro Pianeta?