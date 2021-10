Magnifiche e ricche di storia, le città italiane sono tra le destinazioni preferite da famiglie e viaggiatori solitari. Sono ricche di fascino e offrono davvero tante possibilità. Dai suggestivi monumenti d’interesse storico e artistico, ai magnifici scorci delle loro vie, fino alle deliziose specialità locali.

Oggi, però, abbiamo deciso di proporre delle mete alternative alle solite metropoli super trafficate a Novembre. Saranno l’occasione perfetta per passare un weekend davvero indimenticabile.

Queste 3 città italiane lontane dal turismo di massa sono la meta perfetta per una toccata e fuga a novembre

Le destinazioni odierne sanno intrattenere al meglio i turisti, offrendo angoli incredibili tutti da scoprire. Non sono gettonate come i maggiori capoluoghi, ma non hanno nulla da invidiargli.

Prima di andare alla scoperta di questi magnifici centri, rinfreschiamo la memoria ai nostri Lettori riproponendo questa graziosa città che racchiude storia, cultura e una delizia gastronomica.

Pordenone

Pordenone è la città friulana che sa soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Il centro storico è intriso di arte ed eleganza e le vie attorno non sono da meno.

Tra edifici in stile romanico, barocco e gotico gli amanti dell’arte troveranno qui il loro angolo di paradiso. E per i più golosi si consiglia una tappa in una delle tante caffetterie per gustarsi un’ottima tazza di cioccolata calda!

Rieti

Scendiamo fino nel Lazio per decantare la meravigliosa Rieti. Questo centro impregnato di storia cela il suo tesoro sia sopra che nel sottosuolo. Il centro storico è tuttora cosparso delle antiche dimore nobiliari collegate ad affascinanti e misteriosi sotterranei.

La maestosa cinta muraria che circonda e protegge la città è a sua volta accerchiata dalla splendida valle reatina. Tra i monumenti d’interesse non perdiamoci il duecentesco Palazzo Comunale e l’imponente Duomo con l’antico portico collegato.

Vibo Valentia

È ora di spostarci al Sud e fare tappa nell’incantevole e sottovalutata (in questo particolare periodo dell’anno) Vibo Valentia. Solamente la posizione dovrebbe invogliarci a visitarla, visto che si affaccia sulla paradisiaca Costa degli Dei. Per decidere cosa vedere tra le mura del centro calabrese si ha l’imbarazzo della scelta.

Partendo dal centro storico si può restare ammaliati di fronte a edifici e monumenti di epoche differenti, dal Medioevo all’800. Nei dintorni si ergono poi le Rovine di Hipponion, intrise di storia e antichità. Da visitare anche lo splendido Castello Svevo Normanno, dal quale si può godere di una vista unica sul Tirreno e la Sila.

Queste 3 città italiane lontane dal turismo di massa sono la meta perfetta per una toccata e fuga a novembre e ci regaleranno attimi indimenticabili.