Chi non vorrebbe lavorare di meno per guadagnare di più? Tutti naturalmente. La prospettiva di avere più soldi per godersi ancora di più il proprio tempo libero è naturalmente molto accattivante.

Persino i politici propongono spesso soluzioni a tal riguardo. Ricordiamo Prodi che prima dell’entrata in vigore della moneta unica ci ricordava che con l’euro avremmo lavorato un giorno di meno e guadagnato un giorno di più.

Lasciamo ad altri commentare gli effetti e le conseguenze di tale scelta e noi di ProiezionidiBorsa ci vogliamo unicamente concentrare su ciò che possiamo fare effettivamente noi.

Infatti, se tutti in teoria vorrebbero raggiungere un tale benessere, sappiamo bene che purtroppo in pochi poi si applicano davvero per averlo. Proviamo a dare qualche suggerimento dunque, ecco come lavorare di meno e guadagnare di più con questo facile metodo.

Basta perdere tempo

Se dovessimo contare onestamente le nostre ore di lavoro e l’impegno che ci mettiamo nel farlo bene, scopriremmo che passiamo troppo tempo a temporeggiare.

Certo, magari siamo in ufficio e le nostre ore sono obbligate a trascorrersi in quelle quattro mura. Tuttavia, tra una chiacchierata con un collega e una pausa caffè o sigaretta, la nostra produttività è bassa. Passiamo troppo tempo a stare al lavoro senza poi effettivamente lavorare. E, quelle ore, non ce le ridaranno mai.

Ciò che possiamo subito fare è organizzare al meglio il tempo al lavoro. La mattina, appena arrivati in ufficio dovremmo aver ben chiaro in testa quali saranno i nostri compiti e ordinarli lungo la giornata. In questo modo, scopriremo che forse non due ma un’ora libera ci esce sicuramente.

Ecco come lavorare di meno e guadagnare di più con questo facile metodo

Il passaggio successivo è degno di grandi manager. Infatti, rendendoci conto del tempo libero che ci siamo creati, possiamo portarci avanti con il lavoro del giorno dopo o semplicemente confrontarci con il nostro capo. Se è di larghe visioni, premierà la nostra efficacia permettendoci di uscire prima.

Nel tragitto verso casa, poi, potremmo concentrarci su un’altra professione. Mentre siamo in metropolitana o sull’autobus, infatti, invece di perdere tempo sui social possiamo optare per uno di questi lavori o professioni. Arriveremo a casa prima e avremo guadagnato di più.

Approfondimento

