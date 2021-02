Si potrebbero apportare moltissime critiche alla sanità pubblica oppure alla pubblica amministrazione. Ma oggi non sarà così. Perché quando le cose funzionano bene, bisogna farlo presente. Molto spesso, lavoratori o studenti, si spostano in altre regioni d’Italia abbandonando la regione di residenza. Quando ci si sposta in una nuova regione, nella quale però si ha solo il domicilio, non si ha il medico di base, perché questo è ancora nel comune di residenza. Cosa che invece bisognerebbe avere. Ecco allora come richiedere il medico a Milano e averlo il giorno dopo la richiesta.

Chi può chiederlo?

È possibile avere il medico di base nella regione in cui si è domiciliati per un minimo di 3 mesi, fino ad arrivare a un massimo di 12 mesi. Ogni anno andrà poi rinnovato. Lo possono richiedere le persone con età maggiore a 75 anni, studenti, lavoratori e persone che si trovano in quella regione per delle cure specifiche. Se si hanno queste condizioni allora è possibile ottenerlo.

Cosa serve per richiedere il medico in una regione diversa da quella di residenza?

Per richiedere il medico in un’altra regione il procedimento è veramente facile, se lo si segue attentamente. Infatti quello che occorre è un documento d’identità valido, la tessera sanitaria, la cancellazione del medico nella regione di residenza (viene lasciato un foglio al richiedente) e il foglio compilato della domiciliazione sanitaria. Si ricorda, inoltre, che i file non devono pesare più di 1MB.

Il procedimento per non perdere tempo

La prima cosa da fare è andare sul sito del ASST di Milano e cliccare su “Prosegui”, in basso a destra. Ora scegliere l’operazione che si vuole fare. Il passo decisivo è proprio qui. La voce da scegliere è “Rinnovo Iscrizione”. Una volta cliccato, sotto comparirà un bottone, dove cliccando sarà possibile scaricare il modulo da compilare per la domiciliazione sanitaria. Una volta compilato, cliccare su “Apri Richiesta”. Compilare tutte le voci, caricare i file richiesti, scegliere almeno tre medici disponibili e inviare la pratica. Ed ecco come richiedere il medico a Milano e averlo il giorno dopo la richiesta.

