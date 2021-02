Anche se si conduce uno stile di vita sano, dove si fa sempre sport e si mangiano cibi magri ci sono momenti nella vita in cui si ingrassa di più. A dirci quali è la scienza, che tramite uno studio, ha scoperto quali sono le fasi della nostra vita dove si ingrassa di più pur non cambiando nulla del proprio stile di vita. Informazioni assolutamente da sapere, così se ci si trova in quel momento non si va nel panico, ma si sa già cosa sta succedendo.

A dimostrare questa teoria è stata l’Università di Cambridge con uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Reviews. Vediamo dunque ora quali sono questi momenti della vita. I momenti principali sono 3, e sono tutti momenti che portano a grandi cambiamenti. Sono momenti in cui si cambia approccio alla vita, e di conseguenza, purtroppo, si prendono pure dei chili in più.

Quando si diventa genitore

Sì, diventare genitori fa ingrassare. Ma la costa interessante è che si ingrassa insieme: qualche chilo per lei e qualche chilo per lui. Avere un figlio è un momento della vita che può veramente cambiare tutto. Lo stile di vita cambia, si dorme di meno, si è più stressati e quindi la pancia cresce.

Università

Anche il passaggio dalla scuola superiore all’università può far prendere qualche chilo in più. Sempre per il solito discorso che si stanno cambiando le proprie abitudini, i ritmi sono diversi e le responsabilità aumentano.

Il primo lavoro

Forse una delle esperienze più belle, ma anche più spaventose che uno fa nella vita. Il primo lavoro segna un punto di svolta nella vita dell’essere umano. Le responsabilità sono ancora di più, i ritmi ancora diversi, e lo stress lavorativo entra nella quotidianità.

