Avete smarrito la documentazione che attesta il vostro stato di invalidità. Oppure, più semplicemente, vi occorre un duplicato per effettuare una particolare richiesta di sussidi a cui dovete allegare la documentazione in originale. Cosa fare in questi casi? Nella seguente guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi forniscono una guida completa su come richiedere il duplicato del verbale di invalidità all’INPS.

Quando il duplicato del certificato è utile

Nella generalità dei casi la persona che si è sottoposta al riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap riceve, dopo gli opportuni controlli, il verbale dell’INPS. Si tratta del documento ufficiale che l’Istituto di Previdenza invia per mezzo raccomandata A/R o PEC all’indirizzo del soggetto entro i termini che consultabili qui. Solitamente si riceve una duplice copia del verbale in quanto una contiene le specifiche valutazioni del caso, l’altra riporta il giudizio finale. Una volta che si riceve l’esito, è possibile richiedere le differenti agevolazioni, esenzioni o benefici che gli organi sanitari e previdenziali offrono. Proprio in questi casi è necessario fornire una copia originale della documentazione all’Ente specifico. È sempre in questi casi che può accadere che la documentazione non pervenga correttamente all’Ente o che si smarrisca. In tal caso si pone la necessità di ottenere un duplicato dei certificati in originale.

Come richiedere il duplicato del verbale di invalidità all’INPS

Una premessa che è necessario fare riguarda l’accesso alla propria area riservata INPS. Ricordiamo che è in atto lo switch che prevede il passaggio dall’uso del PIN allo SPID. Pertanto, chi non avesse ancora provveduto ad attivare lo SPID, dovrà adoprarsi per continuare ad accedere al portale INPS.

La richiesta del duplicato del verbale di invalidità civile o di quello per handicap segue due strade differenti in base alla data di emissione.

Se l’INPS ha prodotto la certificazione dopo il 1° gennaio 2010, allora si può inviare la richiesta direttamente all’Istituto di Previdenza a cui si afferisce. Questo significa che bisogna rivolgersi alla sede INPS con cui la ASL di appartenenza è associata. Se, invece, l’INPS ha prodotto la certificazione in data anteriore al 31 dicembre 2009, allora il duplicato si deve chiedere alla ASL. L’interessato può inoltrare la richiesta rivolgendosi all’Ufficio di medicina Legale competente. Ecco come richiedere il duplicato del verbale di invalidità all’INPS per invalidità o per handicap.