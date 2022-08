In Italia, soprattutto nel periodo post pandemia, gli aiuti economici aumentano sempre di più. Tra i vari incentivi per far fronte ai bassi redditi delle famiglie, vi è il Bonus 800 euro per padri separati. In realtà si rivolge anche alle madri e quindi a entrambi genitori. Nel 2022, la somma di 800 euro confermata da poco, è destinata al mantenimento dei figli. Quando arriva? Si tratta di un assegno mensile. Tra l’altro, è diverso dal Bonus Cicogna riferito ai figli e bambini nati da poco.

È per genitori separati e divorziati? Per entrambi i casi. La notizia, ormai ufficiale, rende felice tantissime famiglie italiane che devono sottoporsi a un caro vita sempre in aumento. Vediamo cos’è, a chi spetta, i requisiti e come richiedere il Bonus di 800 euro per uno dei due genitori separati attraverso la domanda online.

Di cosa si tratta e a chi spetta

Come anticipato, l’importo è del massimo di 800 euro ogni mese. Quindi, nel caso in cui l’ex coniuge deve versare una somma di 500 euro al mese e non riesce per via di difficoltà economiche, la restante parte della somma dovuta la si può richiedere con il Bonus 800 euro padri separati 2022. Per cui spetta al genitore che ha più bisogno economicamente.

Non solo, il Bonus genitori separati è destinato a padri e madri con figli portatori di handicap grave. Questo contributo verrà erogato solo ai genitori che hanno ricevuto parzialmente o non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento tra marzo 2020 e marzo 2022, ossia nel periodo di pandemia. L’aiuto verrà erogato fino ad esaurimento scorte, in base alle disponibilità e al numero delle persone che lo richiedono.

Come richiedere il Bonus di 800 euro per padri separati nel 2022

Partiamo dai requisiti per arrivare a come richiedere e fare la domanda online del Bonus 800 euro padri separati 2022. Il genitore che può ottenere la somma ogni mese è separato o anche divorziato, con un lavoro e i figli minorenni. È riferito anche ai figli non autosufficienti. I padri o le madri che hanno ridotto, eliminato o sospeso la attività lavorative per colpa della pandemia possono richiedere il Bonus 800 euro padri separati 2022.

Il richiedente dovrebbe avere un reddito non superiore a 8.174 euro. Inoltre, tale mamma o papà dovrà dimostrare di aver sospeso il lavoro per via del Coronavirus. Nella domanda online è necessario specificare l’importo dell’assegno riferito al mantenimento del figlio. Per di più, bisognerà specificare anche l’ammontare delle somme non versate dall’ex coniuge. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, molto presto, sul proprio sito, comunicherà tutti i dettagli su come richiedere il Bonus 800 euro padri separati del 2022.

