La seconda settimana di agosto è appena iniziata. Anche questa, secondo i meteorologi, si rivelerà altrettanto infuocata, con un anticiclone di turno a portare umidità, afa e temperature da bollino rosso.

Per molti, poi, questa stessa settimana porterà quella pausa di Ferragosto tanto attesa, con spostamenti in macchina o in aereo.

Tra le mete più bersagliate troviamo la Sardegna, la Sicilia con le sue spiagge da cartolina e tutte le zone costiere che offrono mare limpido.

Quindi, in previsione di questi viaggi e di questo periodo di ferie, potrebbe essere il momento giusto per cedere alla curiosità sulle ultime news dell’oroscopo. Per la settimana che va dall’8 al 14 agosto le predizioni sarebbero già ultimate.

Nel dettaglio, l’oroscopo preannuncerebbe una certa sfortuna all’orizzonte, portata da un particolare movimento celeste di due pianeti nemici di ben 3 segni zodiacali.

Marte e Saturno ostili

I due pianeti che sembrerebbero aver determinato i pronostici dell’oroscopo per questa settimana di agosto sarebbero proprio Marte e Saturno. Questi, fino a giorno 8 agosto ma con un’influenza che si estenderebbe fino a giorno 14, si trovano in quadratura. In astrologia questa posizione celeste indica che i due pianeti si trovino ad una distanza di 90 gradi.

Il significato della quadratura, però, non sarebbe dei più fortunati. Al contrario, aprirebbe a un periodo disseminato di ostacoli da superare e di continui dissidi, incomprensioni e contrattempi.

Sfortuna ad agosto per 3 segni ostacolati da Marte e Saturno

Il primo segno zodiacale a finire nel mirino di questa quadratura sarebbe lo Scorpione. L’ottavo dello zodiaco aveva da poco assaporato una certa ripresa, ma per questa settimana sarebbe in ricaduta. Marte e Saturno potrebbero complicare le cose in amore, aprendo a un periodo di scarsa passione e sentimentalismo.

Poi, la loro ira potrebbe abbattersi anche a lavoro, dove qualche litigio potrebbe causare stress e incertezze a ridosso delle ferie.

Un segno di terra

Una sorte simile sarebbe prevista anche per il Capricorno, più malinconico del solito. In amore le coppie sarebbero le più sfavorite e una sola parola sbagliata potrebbe riportare a galla tensioni in realtà mai sopite.

A lavoro, invece, nonostante la sua assiduità si potrebbe avvertire un po’ di stanchezza, che potrebbe sfociare nella più pericolosa svogliatezza.

Un segno di fuoco

Infine, l’ultimo segno trascinato nelle sventure di Marte e Saturno sarebbe il Leone. In amore la mancanza di nuove esperienze da condividere potrebbe far affiorare alcuni dissapori che potrebbero sfociare in vere e proprie liti.

Nell’ambito lavorativo, invece, l’impulsività potrebbe prendere il sopravvento, azzerando il filtro mente-bocca e rendendo più impositivi. Allora, sfortuna fino a metà agosto per questi 3 segni zodiacali finiti nel mirino della quadratura di Marte e Saturno.

