Si tenta un nuovo rimbalzo e mentre l’Europa appare più forte e continua a muoversi in laterale rialzista, Wall Street è lontana dai massimi annuali raggiunti nelle prime settimane dell’anno.

Dove sono diretti nel breve termine e come regolarsi con questi mercati sempre più indecifrabili e in ordine sparso?

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:50 della giornata di contrattazione del 20 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.900

Eurostoxx Future

4.288,5

Ftse Mib Future

27.405

S&P 500 Index

4.591,88.

Il frattale annuale proietta ribassi almeno fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani. Questi sono correlati al 76% con i listini internazionali.



Cosa attendevamo per questa settimana?

La strategia era di procedere day by day in quanto molti indicatori sono posizionati in laterale e generano segnali contrastanti. Lo scenario ipotizzato si è rivelato corretto.

Come regolarsi con questi mercati sempre più indecifrabili e in ordine sparso?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.961. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.711.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.283,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.216,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.610. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.612. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.749.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Il quadro grafico è identico a quello di ieri e dei gironi precedenti, pertanto continuano a non ravvisarsi le condizioni per effettuare operazioni con risk reward a favore. Il segnale operativo quindi è Flat.

Cosa attendere per la giornata di venerdì?

Difficile fare una previsione attendibile, ma attenzione un ribasso sotto i minimi odierni farebbe iniziare una duratura fase direzionale ribassista per tutti gli indici analizzati. Al contrario, una continuazione del rialzo, potrebbe far inziare a valutare che il recente ritracciamento possa essere archiviato.

Sono queste gironate i,portanti e sono da valutare con attenzione i segnali che vengono generati dai prezzi.