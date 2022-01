Con Wall Street chiusa per festività raramente i mercati internazionali si muovono in direzionalità. Cosa attendere quindi? Giornata interlocutoria per i mercati ma da domani potrebbe partire direzionalità facendo muovere i diversi indici nella stessa direzione.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:05 della giornata di contrattazione del 17 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.924

Eurostoxx Future

4.278

Ftse Mib Future

27.535

S&P 500 Index

4.662,85. (prezzo alla chiusura del 14 gennaio)

Le probabilità sono al ribasso almeno per i primi 6 mesi dell’anno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani. Questi sono correlati al 76% con i listini internazionali.



Cosa attendiamo per questa settimana?

Le tendenza fra gli indici analizzati sono in ordine sparso e in contesti similari, si è usciti da questa fase solo con un’esplosione di momentum. Il verso di quest’ultima poi, dovrebbe dettare le sorti per almeno un paio di settimane, se non oltre.

Giornata interlocutoria per i mercati ma da domani potrebbe partire direzionalità. La mappa per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.961. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.711.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.283,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.216,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.610. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.665,13. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.748,83.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi, pertanto si continua a rimanere Flat sugli indici analizzati.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di martedì?

Attesa una fase laterale in vista di un’imminente esplosione di momentum nei primi giorni di questa settimana.