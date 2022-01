Se esiste ancora qualcuno che dice di non amare le verdure, è perché non le ha provate nelle ricette giuste.

È risaputo quanto le verdure facciano bene al nostro organismo. Per questo motivo, tutti dobbiamo inserirli nella nostra dieta, anche e soprattutto per creare delle ricette davvero deliziose, oltre che salutari.

In questa ricetta, infatti, scopriremo come preparare dei gustosissimi involtini con verza e carne macinata. Sono veloci da preparare, oltre che nutrienti e ricchi di sapore. Dopo aver provato questa ricetta, nessuno si sognerà più di dire che non ama la verza. Iniziamo a cucinare.

Sono davvero squisiti questi involtini soffici di verza con carne macinata, light e velocissimi da preparare

Siamo abituati a intendere la verza come un alimento utile a creare una zuppa o un contorno. Con la verza, infatti, possiamo creare questo contorno di stagione ricco di minerali che aiuterebbe il cuore e depurerebbe l’organismo.

Oltre a questo, però, possiamo sfruttare la verza per preparare degli involtini deliziosi come antipasto o secondo piatto. Ecco cosa ci servirà.

Ingredienti:

1 verza;

300 gr di macinato di manzo o vitello;

2 uova;

40 gr di scamorza a cubetti;

100 gr di pancetta;

50 gr di pane grattugiato;

sale q.b.;

2 spicchi d’aglio.

Procedimento

Iniziamo a staccare le foglie dalla verza, quindi laviamole accuratamente prima di utilizzarle.

Dopo questo passaggio, dovremo cuocere le foglie di verza in una pentola con acqua bollente. Non dovremo tenerle in acqua a lungo, altrimenti rischieremo di ammorbidirle troppo.

Lasciamo scolare le foglie di verza nel lavandino, per permettere all’acqua in eccesso di colare via.

Prepariamo il nostro impasto

In una terrina mettiamo il macinato di carne, il pangrattato, un pizzico di sale, la scamorza a cubetti, l’aglio tritato e le uova. Impastiamo tutti gli ingredienti, fin quando il tutto non sarà ben amalgamato e omogeneo.

A questo punto prendiamo le foglie di verza e asciughiamole, una ad una, con un pezzo di carta assorbente. Aggiungiamo, quindi, all’interno della foglia, un po’ dell’impasto preparato precedentemente.

Richiudiamo la foglia su se stessa, andando a creare un vero e proprio involtino. Chiudiamo bene i lati, quindi avvolgiamo una foglia di pancetta su ogni involtino.

Dopo aver preparato tutti gli involtini, li disporremo in una teglia da forno, al cui interno verseremo un filo d’acqua. Irroriamo il tutto con un filo d’olio EVO.

Possiamo concludere la preparazione con una spolverata di formaggio grattugiato.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Teniamo d’occhio la temperatura e, se necessario, aggiungiamo un filo d’acqua sul fondo. Insomma, sono davvero squisiti questi involtini soffici di verza con carne macinata light e velocissimi da preparare.