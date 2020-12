Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Instagram, negli ultimi anni, ha scalzato Facebook ed è diventato uno dei social network più popolari tra le persone. Tutti, giovani e meno giovani, hanno aperto un profilo su quest’applicazione nata per la condivisione di fotografie. Può succedere di dover accedere ma di non ricordare più le credenziali.

Questo accade specialmente quando si cambia il telefono. Ma cosa succede se si dimentica la password e non si riesce più ad accedere?

Come recuperare la password di Instagram in tre semplici mosse

Innanzitutto bisognerà resettare la password. Per svolgere questa operazione Instagram ci fornisce tre possibilità.

La prima implica l’utilizzo dell’indirizzo mail con cui ci si è iscritti. Attenzione! Dovrà essere un indirizzo a cui si ha accesso. Le operazioni di recupero avvengono in maniera analoga sia se si è in possesso di un dispositivo Android che di un dispositivo Apple.

Bisognerà per prima cosa cliccare su “ricevi assistenza per l’accesso”, da questo punto si dovrà selezionare il metodo per il recupero. Se si è optato per quello attraverso e-mail sarà necessario inserire l’indirizzo di posta elettronica, il nome utente e selezionare “invia link”.

All’indirizzo mail prescelto verrà inviato un link che permetterà di resettare la password. Nel caso in cui la mail non fosse arrivata si consiglia di cercare nello spam.

Se neanche lì ci fosse traccia della mail, sarà necessario ripetere la procedura.

La seconda modalità è quella che prevede l’invio di un SMS. Si potrà utilizzare nel caso in cui non si abbia più accesso alla mail con cui si era registrati a Instagram. La procedura è simile a quella precedente, nella prima fase bisognerà selezionare “con SMS”. Inserendo il numero di cellulare si riceverà un SMS con le istruzioni per recuperare la password.

Il terzo modo semplice per recuperare la password di Instagram è quello in cui si abbia un account Facebook collegato. In questa fattispecie sarà possibile recuperare la password passando attraverso Facebook, la procedura è simile a quella precedente.

Ecco, quindi, come recuperare la password di Instagram in tre semplici mosse.

Password, e-mail, numero di telefono dimenticati

Il problema potrebbe farsi molto più complesso se, oltre alla password, si fossero dimenticati anche la mail o il numero di telefono.

Questo potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui l’accesso a Instagram non sia avvenuto per un lungo periodo di tempo. Oppure nel caso in cui né la mail utilizzata né il numero di telefono siano più attivi. Instagram, in questo caso, consiglia di contattare la pagina di supporto.

Si potrà richiedere assistenza seguendo le istruzioni ma è consigliato utilizzare questa procedura solo in casi gravi. Questi casi, ovviamente, includono quello in cui non si sia più in possesso di password, mail e numero di telefono. Inoltre, sarebbe bene contattare l’assistenza in tutti i casi in cui sorga il sospetto che le credenziali siano state rubate.

Dopo aver effettuato la richiesta si riceverà una mail da Instagram con la quale verranno richieste nuove informazioni utili. Queste informazioni serviranno al team di Instagram per il riconoscimento e per legittimare la richiesta.

Si sono, dunque, elencate le modalità per recuperare la password e, in generale, le credenziali di Instagram utilizzando tre semplici mosse.