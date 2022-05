La maionese è una salsa che piace molto e a tanti. In cucina si usa in genere come condimento goloso, per dare più sapore ad antipasti o a piatti stuzzicanti, come le patatine fritte. Chi la ama particolarmente, ne avrebbe addirittura imparato la ricetta, per farla a casa anziché comprarla già pronta. Ma si sarebbe forse trovato di fronte a un problema inaspettato. Quando si prova a fare la maionese a casa, infatti, questa alcune volte potrebbe non riuscire. Usando troppo olio e non sbattendo gli ingredienti con forza, la maionese potrebbe infatti impazzire. Questo curioso termine starebbe a indicare l’incapacità delle molecole grasse del composto di unirsi correttamente a quelle acquose.

Dovremo quindi buttare all’aria tutto? In realtà no, perché potremmo salvare la nostra maionese usando alcuni accorgimenti. Vediamo come procedere, insieme a qualcosa di importante da conoscere in merito al contenuto nutrizionale di un alimento non fatto in casa.

Come recuperare la maionese impazzita più la verità che pochi conoscono sul contenuto calorico della salsa del supermercato

Possiamo salvare una salsa impazzita usando solo un ridotto quantitativo di semplice acqua. Dovremo versare un terzo della maionese venuta male in una ciotola e lavorarla con una frusta elettrica, aggiungendo un minimo quantitativo di acqua. In questo modo riusciremo a recuperarla. Addizionando poco per volta la restante impazzita, potremo salvare tutta la maionese preparata. Abbiamo quindi capito come recuperare la maionese impazzita fatta in casa. Potremo quindi usarla per le nostre preparazioni in cucina. Certo, però, il suo consumo andrebbe misurato e anche di molto, soprattutto nel caso di alimenti comprati al supermercato.

La maionese industriale

Il Ministero della Salute citerebbe la maionese tra gli alimenti contenenti sodio da limitare a tavola. Nel caso di una dieta a ridotto contenuto di sale, si dovrebbe dunque fare attenzione all’alimento. Anche chi è a dieta per perdere peso dovrebbe fare molta attenzione a una salsa come la maionese. E soprattutto a quella prodotta su scala industriale, che comunemente si acquisterebbe al supermercato.

Forse non tutti potrebbero sempre far caso ai valori nutrizionali indicati sui barattoli di maionese. Queste confezioni, mediamente vendute nella quantità di 450 g a vasetto, riporterebbero delle indicazioni caloriche precise. Un vasetto come quello citato conterrebbe circa 644 kcal. Ma non tutto intero. L’indicazione riguarderebbe infatti 100 g di alimento. Il contenuto, già elevato, andrebbe quindi moltiplicato per 4 e poco più, raggiungendo un apporto calorico altissimo. Il consiglio resterebbe sempre quello del consumo moderato e di rivolgersi a un esperto nutrizionista in caso di dubbi sulla propria dieta.

