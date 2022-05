Oltre all’aceto, per eliminare definitivamente i pidocchi da casa e debellarli da cuscini e divani usiamo questi efficaci rimedi della nonna

Non sono solo le zanzare a rendere le nostre giornate un inferno, esistono altri insetti temibili che potrebbero mettere a rischio la nostra salute. Ad esempio, le zecche sono altamente pericolose per l’uomo e gli animali, perché potrebbero trasmettere malattie batteriche non indifferenti. Quando si attaccano alla pelle e pungono può anche succedere di non sentire nessun dolore o fastidio, almeno inizialmente.

Per questo se andiamo a fare una gita fuori porta in mezzo alla natura, quando le temperature sono alte, la prima cosa da fare sarebbe controllare. Bisognerebbe osservare le varie parti del corpo per assicurarci di non avere attirato nessuna zecca. Un altro animaletto dalle dimensioni quasi impercettibili che potrebbe trasmetterci malattie epidemiche è il pidocchio.

Questo minuscolo parassita, piccolo pochi millimetri, si nutre di sangue e può letteralmente infestare l’uomo, che si tratti di un bambino o di un adulto. Si attacca ai capelli, ma anche ai vari tessuti, quindi potremmo ritrovarlo tra le lenzuola, nel materasso o nei divani di casa.

Depongono tantissime uova bianche, chiamate lendini, che spesso potremmo scambiare per semplice forfora. Dopo circa 7 giorni si schiuderanno per poi diventare pidocchi adulti in un paio di settimane. In seguito a una pediculosi, ovvero infestazione, di un membro della famiglia sarebbe meglio ricorrere a trattamenti specifici. Dovremmo trattare anche i vari indumenti, copridivani e lenzuola per cercare di debellare ogni minima traccia.

Per quanto riguarda gli abiti e lenzuola disinfettiamoli in lavatrice ad alte temperature, almeno 60 gradi, oppure lasciarli all’aria aperta per 2 giorni. Le nostre nonne, in questi casi, utilizzavano anche l’aceto bianco, sia all’interno della lavatrice, ma anche mescolato con del bicarbonato, per vaporizzarlo sui tessuti.

Altri trucchetti

Oltre all’aceto, per eliminare definitivamente i pidocchi da casa potremmo lavare i tessuti aggiungendo anche del succo di limone. Cospargiamo di bicarbonato i cuscini per qualche ora e teniamoli all’esterno, poi laviamoli con acqua e sale, un naturale igienizzante. Sigilliamo all’interno di sacchi ermetici di plastica eventuali peluche o maglioni per almeno 48 ore, in questo modo i pidocchi moriranno.

Anche gli oli essenziali o vegetali potrebbero aiutarci a tenere lontano i pidocchi dalle nostre case. Quindi, potremmo scegliere tra l’olio alla lavanda, eucalipto, tea tree, rosmarino, menta e timo anche per prevenirne l’arrivo. Aggiungiamone qualche goccia quando dovremo lavare lenzuola, cuscini e copridivani, oppure all’interno del secchio per pulire i pavimenti.

Eliminiamo da casa eventuali tappeti pelosi e posizioniamoli all’esterno per prendere aria, prima di applicare appositi spray anti pidocchi o aceto e bicarbonato.

