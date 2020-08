A causa dei lavaggi, dell’usura e del sole, i vestiti scuri e quelli dalle tonalità intense, con il tempo, tendono a perdere il colore originario. Generalmente, la brillantezza svanisce dopo qualche lavaggio ed i capi appaiono più opachi. Per ovviare a tele problematica, esistono diversi metodi fai da te e soprattutto poco dispendiosi che promettono di ravvivare i colori. Con poche e semplici mosse i vestiti appariranno come nuovi.

In questa breve e semplice guida vi spieghiamo come recuperare il colore dei vestiti sbiaditi o stinti. Ecco i rimedi fai da te

1) Sale e aceto per ravvivare i colori dei tessuti

Occorrente:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

– Recipiente

Recipiente – 1 litro d’acqua

1 litro d’acqua – 2 cucchiai di sale

2 cucchiai di sale – 6 cucchiai di aceto di vino bianco

Versate in un recipiente abbastanza grande un litro d’acqua il sale e l’aceto, poi mescolate per qualche minuto. Immergete i vestiti e lasciate in posa per circa 15 minuti. Infine, sciacquate i capi sotto l’acqua corrente prima di lavarli in lavatrice.

2) Usate il latte per recuperare i vestiti sbiaditi

Occorrente:

– Un litro di latte

Un litro di latte – Recipiente

Poggiate i capi sbiaditi nel recipiente e versateci sopra il litro di latte. Lasciate in posa per circa 2 ore. Trascorso questo tempo, sciacquate i vestiti e lavateli nuovamente con il loro solito processo.

3) Lavate i vestiti al rovescio

Proteggete la superficie esterna dei vestiti dall’abrasione del ciclo di lavaggio e dell’esposizione diretta al sole, capovolgendoli prima di lavarli.

4) Usate acqua fredda per il lavaggio

L’acqua calda tende a rilasciare il colore delle fibre. Per questo motivo, i vestiti dai colori vivaci tendono a sbiadire se lavati in acqua calda. Al contrario, se lavate questi indumenti in acqua fredda, possono trattenere il colore più a lungo.

Se “Come recuperare il colore dei vestiti sbiaditi o stinti. Ecco i rimedi fai da te” ti è stato utile, leggi anche “Come avere vestiti morbidi e setosi senza spendere soldi. Ecco l’ammorbidente fai da te”